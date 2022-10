Kina anklages for å ha etablert ulovlig politistasjon i Sverige

NTB

Kina anklages i rapport for å ha etablert ulovlige politistasjoner i flere land. En av dem skal ligge i Sverige.

Ifølge rapporten fra den spanske gravegruppen NGO Safeguard Defenders har Kina opprettet 54 slike politisentre, 23 av dem i Europa. Det ene senteret ligger i Stockholm.

Nederlandske myndigheter opplyste senest onsdag at det er innledet etterforskning av to tilsvarende sentre i Amsterdam og Rotterdam.

Kinesiske myndigheter hevder på sin side at det er snakk om servicesentre som bistår kinesiske statsborgere med praktiske ting som fornyelse av førerkort.

NGO Safeguard Defenders hevder at det i realiteten er politistasjoner som er opprettet for å true og lokke eksil-kinesere tilbake til Kina, der det venter straffeforfølgelse for påståtte forbrytelser.

At Kina forsøker å hente hjem påståtte lovbrytere er ikke noe nytt fenomen, sier forskeren Oscar Almén ved Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Sverige til Aftonbladet.

– De har lenge hatt et prosjekt for å få tak i kriminelle og korrupte kinesere som har flyttet utenlands. Det fins et begrep for dette som heter «Operasjon revejakt», sier han.

Almén finner det ikke usannsynlig at Kina har opprettet en såkalt politistasjon til dette bruket i Sverige.

Ifølge Jing-Jie Chen i NGO Safeguard Defenders er det ikke den kinesiske stat som har opprettet politistasjonen i Sverige, men det regionale politiet i Qingtian, i samarbeid med Oversea Chinese Association, som blir drevet av Kommunistpartiet i Kina (KKP).