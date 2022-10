WHO: Tuberkulose på frammarsj

NTB

Etter årevis med tilbakegang, er tuberkulose på frammarsj igjen, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), som sier antall tilfeller har økt 14 prosent på to år.

I 2021 døde om lag 1,6 millioner mennesker av den smittsomme sykdommen mens 10,6 millioner ble smittet, opplyser organisasjonen torsdag.

– Anslaget over årlige TB-dødsfall i verden sank i perioden 2005 til 2019. Men anslagene for 2020 og 2021 viser at denne trenden har snudd, skriver WHO i sin årlige Global TB Report.

– Er det noe koronapandemien har lært oss, så er det at med solidaritet, besluttsomhet, innovasjon og rettferdig fordeling av midler, kan vi beseire alvorlige helsetrusler. La oss bruke denne lærdommen i kampen mot tuberkulose, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.