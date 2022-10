Ukraina melder om russiske angrep i Kyiv-området

NTB

Flere russiske luftangrep traff mål i området rundt Ukrainas hovedstad Kyiv torsdag morgen, ifølge ukrainske myndigheter.

Guvernøren i regionen, Oleksij Kuleba, skriver på Telegram at en av byene var blitt beskutt, uten å angi hvilken. Noen av rakettene ble stanset av ukrainsk forsvar, legger han til.

Angrepene kom etter at flylarmen gikk fire ganger i hovedstaden onsdag.

Sør i Ukraina skal den russiske hæren ha skutt opp mer enn 20 iranskproduserte Shahed-136-kampdroner i løpet av de to timene før midnatt, sier det ukrainske luftforsvaret.

19 av dronene ble skutt ned, de fleste av dem over Odesa-området, tilføyer de.

I natt meldte også de Russland-støttende myndighetene på den annekterte Krim-halvøya om droneangrep. Ifølge guvernør Mikhail Razvozjajev i byen Sevastopol på Krim tok et kraftverk fyr under angrepet, uten at betydelig skade ble påført.

Ingen ble skadd og det fikk ingen innvirkning på havnebyens strømforsyning, sier Razvozjajev.

Det er blitt meldt om flere eksplosjoner ved militærinstallasjoner og droneangrep på Krim de siste månedene. Ukraina har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for angrepene.