Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, skal ha konfrontert Putin

Jevgenij Prigozjin er ingen hvem som helst. Han har stilt tusenvis av leiesoldater til disposisjon for Putin. Soldatene skal være blant de best motiverte på russisk side. De får bedre betalt enn de regulære russiske styrkene og er svært godt trent. Prigozjin blir av den ukrainske etterretningstjenesten antatt å ha ambisjoner om å erstatte Putin dersom Kreml-regimet faller og Putin blir styrtet.

En av Putins viktigste støttespillere skal ha fortalt Russlands president hvor ille det egentlig står til med den russiske krigsmaskinen på slagmarken.

Det skriver den amerikanske tenketanken Institute of the study of war (ISW).

Helt siden invasjonen startet natt til 24. februar, har vestlig etterretning hevdet at Putin omgir seg med lojale støttespillere som ikke våger å gi presidenten motstand eller korreksjoner.

Etterretning: Har ambisjoner om å erstatte Putin

Fraværet av rasjonelle motforestillinger har trolig kostet russerne dyrt. I stedet for å ta inn over seg de mange svakhetene som er avdekket underveis i krigen, skal Putin ha fortsatt sin kompromissløse linje. Denne strategien har vist seg å bli katastrofal og kostet titusenvis av russiske soldater livet.

Nå skal en av Putins mest lojale menn, krigsherren Jevgenij Prigozjin, ha tatt motet til seg og gitt presidenten en virkelighetsorientering. Samme mann blir av den ukrainske etterretningstjenesten antatt å ha ambisjoner om å erstatte Putin dersom Kreml-regimet faller og Putin blir styrtet.

Les alt om krigen i Ukraina her

Ekstraordinær samtale



Russlands president Vladimir Putin tar på seg beskyttelsesbriller under et besøk ved et militært treningssenter i det vestlige militærdistriktet for mobiliserte reservister i Ryazan-regionen, Russland, torsdag 20. oktober 2022. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP ) Les mer Lukk

Ifølge den amerikanske storavisen Washington Post skal Wagner Gruppens sterke mann ha kommet med krass kritikk Russlands forsvarsdepartement i en privat samtale med Putin. Denne samtalen omtales som ekstraordinær. Den kan også vise seg å bli viktig i hvordan krigen vil utvikle seg videre.

Jevgenij Prigozjin er ingen hvem som helst. Han har stilt tusenvis av leiesoldater til disposisjon for Putin. Soldatene skal være blant de best motiverte på russisk side. De får bedre betalt enn de regulære russiske styrkene og er svært godt trent.

Gruppen skal ha deltatt i flere av de hardeste trefningene med den ukrainske hæren. De er også kjent for sin brutalitet. Ifølge vestlig etterretning har leiesoldatene også måttet tåle betydelige tap.

De kritiske røstene blir stadig flere



Ifølge en ny rapport fra Institute for the study of war skal medlemmer av Putins indre krets som stiller med kampstyrker i Ukraina, blant andre den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov, ha gitt klart uttrykk for sin misnøye med den russiske krigsinnsatsen.

Dette skal også ha vært en gjenganger blant profilerte russiske bloggere, som i klare ordelag har refset de mange tilbakeslagene mot ukrainske styrker.

Jevgenij Prigozjin hevder han ikke kritiserer de russiske væpnede styrker, men at misnøyen retter seg mot lederskapet, og spesifikt det russiske forsvarsdepartement. Prigozjin er også misfornøyd med finansieringen av egne styrker, som han mener har ofret mye i krigen.

Har operert i kulissene i årevis – nå er han inne i varmen



Leder av Tsjetsjenia, Ramzan Kadyrov, har flere ganger kommet med kraftig kritikk avden russiske krigsinnsatsen i Ukraina. (Foto: Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP) Les mer Lukk

Ifølge Washington Post har Wagner Gruppens leder fått økende innflytelse i kreml. Det bekrefter av kritikken han målbærer ikke får personlige konsekvenser eller imøtegås av Putin.

Prigozhin har årevis operert i kulissene, og Kreml har benektet koblinger til leiesoldatgruppen. Men under krigen mot Ukraina har dette snudd. Nå er Wagner Gruppen tatt inn i varmen og brukes blant annet i rekrutteringen av frivillige til fronten.

– Prigozhins beslutning om å konfrontere Putin er bare det siste tegnet på hans misnøye, sier en amerikansk tjenestemann som har lest den nye etterretningsrapporten.

– Krigen ga ham muligheten til å få tilgang til Putin



Marlene Laruelle, direktør for Institute for European, Russia and Eurasian Studies ved George Washington University, mener Jevgenij Prigozjin i løpet av krigen er tatt inn i varmen av Putin.

– Han har virkelig fått et løft de siste månedene. Krigen ga ham muligheten til å få tilgang til Putin mer enn noen gang før. Med skikkelser som Prigozhin og Ramzan Kadyrov som offentlig har uttrykt kritikk av det russiske militæret, blir skyggeaspektet av den russiske staten mer og mer synlig, konstaterer Laruelle.

Video: Sterke inntrykk: Georgiske styrker sender Wagner-soldater på flukt