IEA tror det blir global utslippstopp i 2025

Et kullkraftverk i Lanzhou i Gansu-provinsen nordvest i Kina. Økte energipriser som følge av Ukraina-krigen vil presse fram investeringer i fornybar energi, tror Det internasjonale energibyrået IEA, som ser for seg en topp i utslippet av klimagasser i 2025.

Det internasjonale energibyrået IEA tror de globale utslippene av klimagasser vil nå en topp i 2025.

Økte energipriser som følge av Ukraina-krigen vil presse fram investeringer i fornybar energi, skriver byrået, som torsdag slipper sin årlige World Energy Outlook-rapport.

IEA skrev i fjor at det ikke var «noen klar topp i sikte» i utslippene fra energisektoren, men at økte investeringer i vindkraft og solenergi legger opp til en topp eller et platå for forbruket av fossilt brensel.

– Den globale energikrisen som er utløst av Russlands invasjon av Ukraina, forårsaker store og langvarige endringer som har potensial til å framskynde overgangen til et mer bærekraftig og sikkert energisystem, skriver byrået.

Økte investeringer i fornybar

På grunn av tiltakene og politikken som myndigheter har varslet i møtet med økte energipriser i dag, anslår IEA at investeringer i fornybar energi vil stige med mer enn 50 prosent globalt fram mot 2030. Dagens nivå er på 2.000 milliarder dollar i året.

Tiltakene vil føre til vedvarende verdiskapning innen fornybar energi og kjernekraft. Det vil føre til at globale utslipp når et toppunkt i 2025, ifølge energibyrået.

IEA anslår at de globale CO2-utslippene vil falle fra et nivå på 37 milliarder tonn utslipp per år i 2025 til 32 milliarder tonn i 2050.

Fossil energi fases ut

Byråets prognoser viser også at fossil energi vil falle eller flate ut. Kull vil bli erstattet med fornybar energi i løpet av de neste årene, og naturgass vil nå et toppunkt mot slutten av tiåret.

Ifølge prognosene vil etterspørselen etter olje flate ut på midten av 2030-tallet og deretter avta gradvis mot midten av århundret. Det vil skje som følge av at flere biler skifter til å bli elektrisk drevet, skriver IEA i rapporten.

Totalt sett faller andelen fossil brensel i den globale energimiksen fra 80 prosent til rett over 60 prosent innen 2050, ifølge byrået.