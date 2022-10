Sverdangrep mot kontoret til New Zealands statsminister

NTB

En kvinne er pågrepet, mistenkt for å ha vandalisert kontoret til New Zealands statsminister Jacinda Ardern i Auckland, melder lokale medier.

Nødetatene rykket ut like etter klokka 8 lokal tid, skriver nyhetsnettstedet Stuff. Den pågrepne kvinnen er 57 år gammel.

– Kvinnen samarbeider med politiets etterforskning av saken, og vi leter for øyeblikket ikke etter noen andre, sa en polititalsperson.

Glasset på inngangsdøra til kontoret ble knust, og det som synes å være et samuraisverd, ble funnet på bakken utenfor.

En som bor ved siden av kontoret, forteller til Stuff at han så en person som slo inn inngangsdøra og deretter kastet noe gjennom et hull i døra. Like etter kom det røyk ut av bygningen, forteller vitnet.

Stuff fikk like etter klokka ni tilsendt en epost der en person tok på seg ansvaret for hendelsen.

– Klokka 8.20 i dag tidlig smadret jeg døra på partikontoret hennes og slapp inn bomba, står det i eposten, skriver nettstedet.

Det var ingen på kontoret, og ingen ble skadd i hendelsen, ifølge politiet.

En talsperson for statsministeren har bekreftet at hun er klar over hendelsen, men kontoret hennes ønsker ikke å kommentere den. Ardern er for tida i Antarktis for å markere at det er 65 år siden opprettelsen av forskningsstasjonen Scott Base.