Studie: AstraZeneca-vaksinen ga høyere risiko for blodpropp

AstraZeneca-vaksinen har 30 prosent høyere risiko for å forårsake sjeldne blodpropptilfeller enn koronavaksinen fra Pfizer, går det fram i en ny, internasjonal studie. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

AstraZenecas koronavaksine knyttes i en stor, internasjonal studie til 30 prosent høyere risiko for sjeldne blodpropptilfeller enn Pfizers vaksine.

Flere land, blant dem Norge, har gjort om anbefalinger for vaksinen etter at flere som var vaksinert med den, fikk alvorlige bivirkninger i form av blodpropp, lave blodplater og blødninger.

Ifølge VG er det registrert åtte slike tilfeller blant AstraZeneca-vaksinerte i Norge, der fem har fått dødelig utfall.

Tilstanden er en mulig bivirkning av vektorvaksiner basert på adenovirus, det vil si et forkjølelsesvirus som normalt kan gi mild luftveisinfeksjon. Teknologen er benyttet i koronavaksinene fra AstraZeneca og Janssen-vaksinen fra Johnson amp; Johnson.

Den nye studien, som ble publisert i tidsskriftet BMJ , er den første der hyppigheten av bivirkningen i vektorvaksinene er sammenlignet med mRNA-vaksinene – eksempelvis den fra Pfizer.

Forskergruppa analyserte statistikk fra mer enn 10 millioner voksne mennesker i Frankrike, Tyskland, Nederland, Spania, Storbritannia og USA som fikk minst én vaksinedose fra desember 2020 og fram til midten av 2021.

30 prosent høyere risiko

I Tyskland og Storbritannia sammenlignet de tallene fra 1,3 millioner som fikk en førstedose med AstraZeneca-vaksiner med 2,1 millioner som ble vaksinert med Pfizer.

Der ble det registrert 862 tilfeller av blodproppene i løpet av de første fire ukene etter vaksinasjon hos AstraZeneca-gruppa, sammenlignet med 520 blant dem som fikk Pfizer.

Det betyr at AstraZeneca-vaksinen innebar en 30 prosent høyere risiko enn Pfizer. Når de sammenlignet tallene for dem som ble gitt to doser, var det ingen forhøyet risiko.

Studien var observasjonell og beviser ingen årsakssammenheng, men forskerne sier at resultatene har vært de samme i ytterligere analysearbeid.

Selv om tilfellene er veldig sjeldne, bør risikoen «bli vurdert i planlegging av ytterligere vaksinekampanjer og framtidig vaksineutvikling», heter det i studien.

Ekstremt sjeldent

Mikrobiolog Sarah Bitt ved Brighton University i Storbritannia, som ikke var involvert i studien, sier at den «godt utformede» studien «føyer seg til statistikken som viser at alle vaksiner er trygge og effektive».

Hun påpeker overfor nyhetsbyrået AFP at de «ekstremt sjeldne» tilfellene oppsto etter bare 0,04 prosent av vaksinedosene i Tyskland og Storbritannia.

De fleste land hadde uansett unngått å bruke vektorvaksinene for eldre og yngre aldersgrupper som er mer utsatt, legger hun til.

I Europa har de fleste land landet på å bruke mRNA-vaksinene. AstraZeneca-vaksinen ble aldri godkjent i USA, som også har begrenset bruken av Johnson amp; Johnsons vaksine.

Begge de to vaksinene er imidlertid sentrale i det globale covax-samarbeidet, som distribuerer vaksinedoser til fattigere land.