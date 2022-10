Terrordommer mot menn som bisto i planer om å bortføre guvernør i USA

Paul Bellar (t.v.), Joseph Morrison og Pete Musico (t.h.) ble onsdag funnet skyldig i terrorlovbrudd for å ha støttet planer om å kidnappe Michigans guvernør Gretchen Whitmer. Foto: Alvin S. Glenn Detention Center og Jackson County Sheriff's Office via AP / NTB

NTB

Tre medlemmer av en høyreradikal militsgruppe er funnet skyldig i terror for å ha støttet folk som planla å kidnappe Michigans guvernør Gretchen Whitmer.

Det skjer to måneder etter at to menn ble dømt for å ha planlagt å bortføre Whitmer og deretter bruke en bombe til å sprenge en bru for å forsinke politiet under bortføringen.

De to anså Whitmer for å være en «tyrann» fordi hun innførte strenge smittevernregler under koronapandemien. Bortføringsplanen fikk stor oppmerksomhet da den ble avslørt av FBI en knapp måned før presidentvalget i USA i 2020.

– I dag ble tre personer funnet skyldige i materiell støtte til terror, gjengmedlemskap og besittelse av våpen mens de begikk et grovt lovbrudd i å støtte planen om å bortføre og drepe meg, tvitret Whitmer, som er demokrat, etter dommen.

– Ingen trussel, ingen plan og ingen retorikk kommer til å ødelegge min tro på godheten og anstendigheten i vårt folk. Disse dommene er ytterligere beviser på at vold og trusler ikke hører hjemme i politikken vår, la hun til.

De tre som ble dømt onsdag, Joseph Morrison, Paul Bellar og Pete Musico, beskrives som medlemmer av gruppa Wolverine Watchmen og risikerer opp til 20 år i fengsel og bøter på 20.000 dollar. De er alle fra Michigan. Straffeutmåling er 15. desember.

Michigans justisminister Dana Nessel mener at bortføringsplanene var del av en større plan om å starte borgerkrig i USA.

– Terrorangrep og masseskytinger er ikke spontane hendelser, de er resultater av planlegging, sammensvergelser og opparbeidelse av ressurser med hensikt å begå voldshandlinger, sa Nessel.