TMZ meldte feilaktig at rockepioneren Jerry Lee Lewis er død

Jerry Lee Lewis er død, 87 år gammel, ifølge TMZ. Her spiller han i Oslo i 1985. Foto: Sigurd Kydland / NTB Les mer Lukk

NTB

TMZ meldte onsdag at rockepioneren Jerry Lee Lewis er død. Senere ble meldingen trukket, og nettstedet melder at han lever. En representant for artisten omtaler saken som «sludder».