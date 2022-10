Ung mann skutt og drept i Christiania i København

NTB

En mann i 20-årene er skutt og drept i bydelen Christiania i København, opplyser dansk politi.

Politiet opplyste at de var «massivt til stede» i Christiania i forbindelse med at de fikk melding om skyting like før klokka 18 onsdag.

– Det viser seg at en mann er blitt rammet av skudd, men jeg kjenner ikke hans tilstand, sa vaktsjef Henrik Svejstrup i København-politiet.

Like etter klokka 20.30 opplyser politiet at en mann er død. Mannens pårørende er ennå ikke informert.

Christiania er et alternativt boligområde sentralt i København som har en viss grad av selvstyre. Området blir ofte omtalt som en fristad og har blant annet vært kjent for å tillate utstrakt salg av narkotika.