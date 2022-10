Menneskerettsorganisasjon: Iranske sikkerhetsstyrker skyter mot demonstranter i Mahsa Aminis hjemby

NTB

Iranske sikkerhetsstyrker skjøt og sendte tåregass mot demonstranter i Saqez, hjembyen til Mahsa Amini, onsdag, ifølge en menneskerettsorganisasjon.

Det rapporterer organisasjonen Hengaw, som har base i Norge.

– Sikkerhetsstyrker har skutt tåregass og åpnet ild mot folk på Zindan-plassen i byen Saqez, skriver organisasjonen på Twitter.

Det skjer dagen etter minnemarkeringen for hennes død. Tirsdag var det 40 dager siden Amini døde i moralpolitiets varetekt i Iran.

I noen deler av islamsk tradisjon er det vanlig å markere at det er 40 dager siden en person er død.

Tirsdag demonstrerte studenter ved universiteter over hele landet, dagen etter at sikkerhetsstyrkene ble anklaget for å ha slått elever ved en skole i Teheran. Myndighetene i Iran har uttalt at det oppsto en konflikt ved skolen, men nekter for at noen av elevene ble drept.