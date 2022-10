Ukrainsk atomenergiselskap: Russland driver med «hemmelig arbeid» ved Zaporizjzja

Det ukrainske atomenergiselskapet Energoatom hevder at russiske styrker i løpet av den siste uken har okkupert og drevet med arbeid på Europas største atomkraftverk.

Energoatom, den ukrainske giganten som driver landets fire atomkraftverk, hevder at verken ukrainske arbeider ved Zaporizjzja eller FNs atomkraft-watchdog får tilgang til kraftverket.

Arbeidet skal ha pågått i flere dager, og nå, i lys av skitten bombe-advarselen til Russland, velger selskapet å gå ut med et varsel.

Frykter atom-terrorangrep

Energoatom frykter at «Russland forbereder et terrorangrep med bruk av radioaktivt avfall som oppbevares på kraftverkets område», skriver den flerspråklige kringkasteren Euronews.

Ifølge selskapet har russiske styrker tatt hånd om totalt 174 oppbevaringenheter med brukt kjernebrensel, altså kjernefysisk brensel som har blitt bestrålt i en atomreaktor.

– Dersom disse skulle eksplodere vil dette føre til at et område på flere hundre kvadratkilometer vil bli direkte rammet og utsatt for stråling, sier en talsperson for selskapet.

FNs sikkerhetsråd holdt et lukket møte om Russlands skitten bombe-advarsel tirsdag kveld. Russland hevder at Ukraina planlegger å utføre angrep ved bruk av en skitten bombe, altså et våpen hvor radioaktivt materiale og alminnelig sprengstoff kombineres.

Ekspertene splittet

I forkant av møtet sendte Russlands ambassadør til FN Vasily Nebenzya et femsiders brev til sikkerhetsrådet, hvor Russlands forsvarsdepartement hevdet at Ukrainas øverste atomkraft-institutt hadde fått «direkte ordre fra president Zelenskyj om å utvikle skitne bomber» og at «arbeidet er sin sluttfase».

Nebenzya hevder også at arbeidet skjer i samarbeid med vestlige nasjoner, og at Russland anser det som «atom-terrorisme» dersom et slikt angrep finner sted.

Flere frykter at de russiske anklagene mot Ukraina er de første byggeklossene i Russlands neste falsk flagg-operasjon, hvor de hevder at Ukraina planlegger et angrep, for så å selv utføre samme angrep kort tid etter.

Eksperters meninger rundt dette spriker i alle retninger, hvor enkelte anser dette som svært sannsynlig, mens andre tviler på at et slikt angrep er under oppseiling.

Energoatoms anklagelser angående Zaporizjzja-kraftverket er siste utvikling i den turbulente saken.

