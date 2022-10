Sunak møter opposisjonen i sin første spørretime

NTB

Storbritannias nye statsminister Rishi Sunak møter onsdag opposisjonen i sin første spørretime.

Onsdag formiddag holdt han sitt første møte med regjeringen sin, som består av flere erfarne ministre fra hans to etterfølgere, Boris Johnson og Liz Truss.

Onsdag er også hans første møte i parlamentet som regjeringssjef. Det ligger an til å bli en ilddåp for Sunak ettersom opposisjonen ventes å gå hardt ut mot den ferske statsministeren.

Labour-leder Keir Starmer er ventet å benytte anledningen til å trekke fram den politiske uroen som har preget det konservative partiet de siste ukene. Opposisjonen ventes også å gjenta kravene om nyvalg etter at toryene har byttet partileder for andre gang på kort tid.

En rekke floker

Det mangler ikke på utfordringer for Sunak. Først og fremst må han rydde opp økonomisk etter Liz Truss, samt sørge for at britene kommer seg gjennom en vinter preget av det som har blitt kalt en levekostnadskrise.

Samtidig må han også rydde opp i omdømmet til Det konservative parti. Etter det som kan betegnes som politisk kaos i kjølvannet av Johnsons skandaler og Truss' økonomihåndtering, gjør toryene det historisk dårlig på meningsmålingene.

Mange briter har tatt til orde for at det skrives ut valg, for det er verdt å merke seg at verken Truss eller Sunak ble valgt som statsminister av folket. Det var det sist Boris Johnson som ble i 2019.

Flere gamle kjente

Den nye regjeringen «reflekterer et samlet parti», uttalte Sunak tirsdag da han ble innsatt som statsminister.

Noen timer senere ble det kjent at han beholder Jeremy Hunt som finansminister, James Cleverly som utenriksminister og Ben Wallace som forsvarsminister fra den forrige regjeringen.

Sunaks nære allierte Dominic Raab får posten som justisminister og visestatsminister, som han også hadde i Boris Johnsons regjering.

Suella Braverman, som tilhører høyresiden i Det konservative partiet, får tilbake posten som innenriksminister som hun hadde under Liz Truss.