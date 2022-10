Pensjonert jagerflypilot arrestert i Australia – mistenker Kina-samarbeid

Den pågrepne mannen jobbet en årrekke som jagerflypilot for USA. Han er nå pågrepet i Australia og ifølge kilder til CNN er han pågrepet mistenkt for å ha samarbeidet med Kina.

Australsk politi har pågrepet en 54 år gammel tidligere amerikansk statsborger. Han vil trolig bli utlevert til USA.

Australsk føderalt politi pågrep den pensjonerte amerikanske jagerflypiloten fredag i den lille byen Orange i New South Wales, ifølge CNN.

Advokatene har vært lite snakkesalige om hva han er pågrepet for, men de bekrefter at han ble nektet kausjon da han ble stilt for retten samme dag for fengslingen.

Bodde flere år i Kina

Mannen er nå australsk statsborger og ifølge kildene til CNN er han pågrepet på forespørsel fra amerikansk føderalt politi.

En kilde i luftfartsmiljøet hevder at det er mannens koblinger til Kina som er bakgrunnen. I tillegg til å ha eid et selskap for å gi kunder en jagerfly-opplevelse i Australia, skal han også ha bodd flere år i Kina og fungert som konsulent for flere kinesiske selskaper innen luftfartsindustrien.

Britene advarer egne piloter

Pågripelsen skjer i kjølvannet av britiske advarsler mot egne pensjonerte jagerflypiloter mot å trene opp kinesiske piloter. Det britiske forsvarsdepartementet mener at rundt 30 tidligere britiske militære piloter bistår i å trene kinesiske styrker, gjennom godt betalte jobber i private selskaper.

De advarer piloter med militær erfaring mot å la seg friste av Kina til å gi fra seg hemmelighetsstemplet informasjon og at det kan utgjøre en sikkerhetstrussel.

– De er en veldig attraktiv gruppe mennesker som kan videreformidle sine kunnskaper. Vestlige piloter med stor erfaring kan bidra til å utvikle kinesiske militære luftvåpen taktikk og kapasiteter, sier en av kildene til BBC.

Må be om utlevering innen 60 dager

Også Australia har undersøkt om tidligere jagerflypiloter har blitt kontaktet med mulighetene til å jobbe for Kina.

Den pågrepne 54-åringen vil møte i retten igjen i Sydney i november. Dersom amerikanske myndigheter ønsker å få ham utlevert må de melde inn en utleveringssøknad innen 60 dager.