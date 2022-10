Minst 26 skadd i jordskjelv på Filippinene

NTB

Minst 26 mennesker ble skadd i jordskjelvet som kunne merkes over et stort område i det nordlige Filippinene tirsdag.

En internasjonal flyplass ble stengt og et sykehus evakuert, opplyser myndighetspersoner onsdag.

Skjelvet tirsdag kveld hadde en styrke på 6,4 og hadde sitt episenter 9 kilometer nordvest for byen Lagayan i Abra-provinsen. Skjelvets senter var 11 kilometer under jordoverflaten, ifølge Filippinenes seismologiske institutt. Det ble ikke sendt ut noe tsunamivarsel.

Skjelvet kunne merkes i deler av hovedstaden Manila, som ligger over 400 kilometer sør for Abra. De 26 som ble skadd hadde tilhold i provinsen Ilocos Norte. Hovedflyplassen i provinshovedstaden Laoag fikk skader og ble midlertidig stengt, opplyser politiet og tjenestefolk i luftfartsmyndigheten.

Pasienter ble evakuert fra provinsens største sykehus, som ligger i byen Batac. Deler av taket på intensivavdelingen falt ned. Kirker og andre bygninger i flere provinser har fått skader, mens noen byer i Cagayan-provinsen mistet strømmen. Det var også ødeleggelser på bruer og veier.

Øystaten Filippinene ligger i området som kalles ildringen i Stillehavet. Det er et område med høy vulkansk aktivitet og hyppige jordskjelv som går fra sørspissen av Sør-Amerika via Alaska og Japan til New Zealand.