Ukraina hevder å ha rammet mer enn 100 tsjetsjenske soldater i angrep

Et av Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrovs regimenter skal være rammet av et ukrainsk artilleriangrep i Kherson. Fra ukrainsk hold hevdes det at minst 40 ble drept i angrepet. Opposisjonelle kilder i Tsjetsjenia mener det dreier seg om rundt 100. Foto: Mikhail Metzel / Sputnik / Kreml / Pool via AP / NTB

NTB

Ukraina hevder at mer enn 100 tsjetsjenske soldater ble rammet av et ukrainsk artilleriangrep i en russisk-kontrollert del av Kherson fylke sør i landet.

– Presis artilleriild fra forsvaret har tilintetgjort okkupanter i landsbyen Kairy i Kherson og etterlatt mer enn 100 fiendtlige soldater begravet i ruiner, skriver den ukrainske generalstaben i en oversiktsrapport tirsdag kveld.

Ifølge flere rapporter var det soldater som var sendt av Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov, som ble drept, men denne informasjonen har ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Serhij Khlan, rådgiver til guvernøren i Kherson, sier at den tsjetsjenske enheten etter å ha trukket seg ut fra Kherson by, slo seg ned ved en skole på den andre siden av elva Dnipro.

Ifølge ham gjorde soldatene der det selv klart at de var der ved å legge ut bilder og meldinger i sosiale medier. Khlan sier at mer enn 40 er døde og at rundt 60 ligger i ruinene.

På den opposisjonelle tsjetsjenske Telegram-kanalen 1Adat hevdes det at folk fra et av Kadyrovs regimenter som holdt til i en skole, ble rammet og at rundt 100 døde.

Kadyrov har ikke kommentert opplysningene, men uttrykte frustrasjon med Russlands tilnærming i Ukraina, som han kalte «svak».