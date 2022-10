Liberale demokrater trekker Ukraina-brev til Biden etter kritikk

Progressive demokrater trekker et brev der de ba president Joe Biden jobbe for en diplomatisk løsning på Ukraina-krigen ett døgn etter at det ble sendt. Pramila Jayapal, som leder partiets progressive gruppe i Representantenes hus, sier brevet, som ble møtt med skarp kritikk, ble sendt uten en ordentlig gjennomgang og tar på seg ansvaret. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB

En gruppe progressive demokrater i Kongressen trekker tilbake et brev der de oppfordret president Joe Biden til å jobbe for en forhandlet løsning på krigen i Ukraina.

Pramila Jayapal, som leder den progressive gruppa i Representantenes hus, opplyser at brevet blir trukket, mindre enn ett døgn etter at det ble sendt. 30 demokrater fra partiets liberale fløy undertegnet brevet.

– Brevet ble skissert for flere måneder siden og ble dessverre offentliggjort av ansatte uten å ha blitt kritisk gjennomgått, skriver Jayapal, som videre tar på seg ansvaret som leder av gruppa.

Dementiet kom etter et anspent døgn for partiet.

Mange reagerte negativt på brevet, som kunne synes å være prov på sviktende støtte til Bidens Ukraina-strategi, og at det kom kun et par uker før et mellomvalg der partiet risikerer å miste flertallet i begge kamrene i Kongressen.

– Alternativet er langvarig krig

I brevet ble Biden oppfordret til å kombinere den store økonomiske og militære støtten til Ukraina med et «proaktivt diplomatisk framstøt, en forsterkning av innsatsen for å finne fram til realistiske rammer for en våpenhvile».

– Alternativet til diplomatiet er en langvarig krig, med alt vi vet det medfører og også katastrofale og uvisse risikoer, heter det.

Kongressen har siden krigen brøt ut godkjent flere titalls milliarder dollar i sikkerhets- og humanitær bistand til Ukraina, mens Biden-administrasjonen har sendt våpen og militært utstyrt verdt flere milliarder dollar.

Jayapal mener at brevet på urettferdig vis har blitt tolket i samme mening som utspill fra Kevin McCarthy, som leder republikanerne i Representantenes hus, om at republikanerne ikke vil skrive en «blankosjekk» til Ukraina om de vinner flertall i kongressvalget.

Flere har snudd

Teksten i brevet har sirkulert i demokratiske kretser minst siden juni, men da var det kun en håndfull folkevalgte som hadde skrevet under på det, får nyhetsbyrået AP opplyst. Siden har enkelte som skrev under, sagt at de ikke lenger står inne for det.

Det hvite hus sa mandag, etter å ha fått brevet, at de anerkjente de progressive demokratenes bekymringer om konflikten i Ukraina.

Tirsdag understreket pressetalsperson Karine Jean-Pierre at det er opp til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj å eventuelt gå i direkte forhandlinger med Russland om en fredsavtale.