Kolerasmitten skyter i været i Haiti

NTB

Et pågående kolerautbrudd i Haiti vokser raskt i omfang. Antall smittetilfeller har doblet seg til nesten 2.000 i løpet av noen dager, ifølge landets myndigheter.

Utbruddet startet tidlig i oktober, tre år etter at det fattige karibiske landet endelig fikk slutt på et utbrudd som hadde krevd mer enn 10.000 menneskeliv siden det startet i 2010.

Minst 41 mennesker er døde i det siste utbruddet, ifølge Haitis helsedepartement.

– Fram til for noen dager siden hadde økningen i smittetilfeller vært gradvis, men nå ser vi en urovekkende rask økning. Situasjonen har blitt mer utfordrende, skriver Ulrika Richardson, FNs humanitære koordinator i Haiti, i et innlegg tirsdag.

Antall smittetilfeller økte fra 964 til 1.972 mellom 19. og 23. oktober, ifølge helsedepartementet. Utbruddet er sentrert i hovedstaden Port-au-Prince, særlig i slumområdet kjent som Cite Soleil.

– Selv om kolera kan være dødelig, er det både unngåelig og mulig å behandle, skriver Richardson, og legger til at det er essensielt å handle raskt.

Mangler drivstoff og vann

Rundt halvparten av smittetilfellene er blant barn under 14 år, ifølge FN-talsperson Stephane Dujarric.

Dujarric forteller at drivstoffmangel forårsaket av at en av Haitis mektigste bander har blokkert oljeterminalen i Port-au-Prince i mer enn en måned gjør jobben vanskelig for hjelpeorganisasjoner, fordi det fører til trøbbel med forsyninger av rent vann, som er essensielt i kampen mot kolera.

De kriminelle gjengene har også blokkert veier i flere byer for å protestere mot økninger i bensinprisen.

Uroen og blokadene har ført til at bensinstasjoner over hele landet er blitt stengt, at sykehus har stanset mange tjenester og at banker og butikker er delvis stengt. Krisene har kommet på toppen av at mange er underernært.

FN kan sende styrke

Haitis regjering har bedt det internasjonale samfunnet om hjelp for å håndtere landets stadig forverrede helse- og sikkerhetskriser.

FNs sikkerhetsråd vurderer, på forespørsel fra FNs generalsekretær António Guterres, å sende en internasjonal styrke for å avhjelpe landet.

Det var en slik FN-styrke som brakte kolera til landet i 2010.