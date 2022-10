Tysklands president måtte gå i tilfluktsrommet i Ukraina

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier, her i Norge i 2021, er tirsdag på overraskelsesbesøk i Kyiv. På agendaen er blant annet et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier måtte gå i tilfluktsrommet da han tirsdag besøkte Ukraina for første gang siden den russiske invasjonen.

Det var under et besøk i landsbyen Korjukivka nordøst for Kyiv at luftvernsirenene tvang den tyske presidenten til å søke tilflukt sammen med ordføreren Ratan Akhmedov og en gruppe andre.

– Vi tilbrakte den første halvannen timen i et tilfluktsrom. Det ga oss en levende følelse av hvordan forholdene er for menneskene som bor her, sa Steinmeier.

Korjukivka ble okkupert av russiske styrker tidlig i krigen, men de har siden trukket seg tilbake. Mye infrastruktur er ødelagt, og Steinmeier lovet tysk bistand til gjenoppbygging.

Flere forsøk

Den tyske presidenten ankom den ukrainske hovedstaden med tog tirsdag morgen. Besøket var ikke kunngjort i forkant.

– Mitt budskap til ukrainerne er at vi ikke bare står ved deres side, vi vil fortsette å støtte Ukraina økonomisk, politisk og militært, sa Steinmeier i Kyiv.

Han oppfordret samtidig sine egne landsmenn til ikke å glemme hvor mye lidelse og ødeleggelse det er i Ukraina.

– Det ukrainske folket trenger oss. Det er viktig for meg, spesielt nå når vi ser luftangrep med droner og krysserraketter, å sende et budskap av solidaritet til ukrainerne, fortsatte Steinmeier.

Zelenskyj takker

Zelenskyj takket Steinmeier og Tyskland for støtten i sin daglige videotale tirsdag kveld.

– Vi vil styrke samarbeidet med Tyskland, sa Zelenskyj i videoen. Han beskrev også det tyske luftvernsystemet Iris-T, som ukrainerne nylig fikk tilgang til, som «svært effektivt».

– Vi venter på flere systemer som dette, la han til. Videre sa han at han håpet Tyskland ville sende flere enn de fire de har lovet, og sa at dette er en «ordentlig prioritering».

Zelenskyj uttrykte også takknemlighet for tyskernes vilje til å bidra i styrkingen av Ukrainas energisystem, som sliter etter flere russiske angrep mot infrastruktur i landet.

Tette bånd

Steinmeier forsøkte også å besøke Kyiv i april, sammen med presidentene fra Polen, Estland, Latvia og Litauen, men Ukrainas regjering ba ham da om ikke å komme.

De ukrainske lederne mente Steinmeier har hatt for tette bånd til Russland og at han under sin tid som tysk utenriksminister ikke oppfattet advarsler fra land i Øst-Europa. Dette har han senere erkjent.

Han var talsmann for at handel ville fremme demokratisk utvikling i Russland, og han var også en sterk tilhenger av gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland til Tyskland.

I starten av mai ble han likevel invitert til Ukraina av Zelenskyj etter at de to avsluttet den diplomatiske krangelen. I forrige uke ble et planlagt Kyiv-besøk utsatt på kort varsel av sikkerhetsårsaker.