IOM: 29.000 har mistet livet i forsøk på å nå Europa

Minst 5.000 flyktninger og migranter har mistet livet i forsøk på å ta seg til Europa de siste to årene. Denne båten kantret rett utenfor den italienske øya Lampedusa 11. august. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Over 29.000 flyktninger og migranter har siden 2014 mistet livet i forsøk på å ta seg til Europa, over 5.000 bare de siste to årene, ifølge IOM.