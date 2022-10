Tidligere elev sto bak skoleskytingen i St. Louis

Mange møtte mandag kveld fram i en park i sentrum av St. Louis for å minnes de to ofrene for skoleskytingen samme morgen, den 15 år gamle eleven Alexandria Bell og den 61 år gamle læreren Jean Kuczka.

NTB

19-åringen som skjøt og drepte en lærer og en 15 år gammel elev på en videregående skole i St. Louis, var selv elev på skolen inntil i fjor.

Orlando Harris rakk også å såre sju andre før han ble drept i skuddveksling med politifolkene som raskt ankom skolen mandag morgen.

Under en pressekonferanse tirsdag fortalte politisjefen i St. Louis, Michael Sack, at det ble funnet en håndskrevet lapp hjemme hos Harris. Der klaget han over at han var uten venner, familie og kjæreste.

Lyden av skudd fikk elevene på skolen til å barrikadere dører inn til klasserom, mens andre hoppet ut av vinduer og rømte bygningen. Det bidro trolig til at ikke flere liv gikk tapt.

Harris forsøkte ifølge øyenvitner å ta seg inn i flere klasserom og ropte «dere skal dø alle sammen».

Ifølge politiet var han utstyrt med et automatgevær av typen AR-15 og over 600 skudd da han ankom Central Visual and Performing Arts High School mandag morgen.