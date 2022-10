Scholz sier Marshall-plan trengs for Ukraina

NTB

Tysklands statsminister Olaf Scholz sier det blir en «generasjonsoppgave» å gjenoppbygge Ukraina, og at jobben må starte nå, selv om krigen fortsatt pågår.

– Det som er utfordringen nå, er intet mindre enn å lage en ny Marshall-plan for det 21. århundret, en generasjonsoppgave som må begynne nå, sa Scholz tirsdag ved åpningen av en internasjonal konferanse i Berlin for gjenoppbygging av Ukraina.

Han mener innsatsen ikke kan vente, selv om den russiske krigen mot Ukraina fortsatt pågår for fullt. Den vil kreve en samlet innsats fra det internasjonale samfunnet, men er også en anledning til å modernisere Ukraina, sa han.

Budsjettstøtte

Via videolink fra Kyiv ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj landets støttespillere om å dekke et ventet budsjettunderskudd i 2023 på 38 milliarder dollar. Han sa en slik støtte er tvingende nødvendig om landet skal komme seg på fote igjen.

Over en tredel av Ukrainas energiinfrastruktur er ødelagt av russiske rakettangrep, og denne delen av infrastrukturen kan ikke vente til krigen er over, sa han.

Han viste til at Ukraina har utarbeidet en «rask gjenoppbyggingsplan» til en verdi av 17 milliarder dollar for å reparere sykehus, skoler, samferdsel og energiinfrastruktur, men at de ennå ikke har mottatt noe økonomisk støtte til å sette planen ut i livet.

Svimlende ødeleggelser

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen viste til at ødeleggelsene i Ukraina er svimlende og foreløpig beregnet til 350 milliarder euro, ifølge Verdensbanken. Men summen vil øke beroende på hvor lenge krigen varer.

Dette er utlegg som intet enkeltland, og heller ikke EU, kan bære alene, sa von der Leyen og appellerte til USA, Canada, Japan, Storbritannia, Sør-Korea, Australia, New Zealand og internasjonale organisasjoner om å bli med på innsatsen.

Tvinge Russland?

Tysklands utviklingsminister Svenja Schulze sa at det i tillegg trengs en mekanisme for å tvinge Russland til å bli med på å dekke kostnadene ved ødeleggelsene.

Både Zelenskyj og Polens statsminister mener at Russlands frosne reserver i utlandet kan brukes til dette.

Von der Leyen sa seg enig i intensjonen, men understreket at dette juridisk ikke er enkelt. Hun understreker at EU insisterer på at loven følges, og at en slik prosess må være juridisk forankret.