«Terrorbomben»: Dette er en skitten bombe – og slik fungerer den

Slik så gatene i Kyiv ut da innbyggerne flyktet i frykt for de russiske styrkene morgenen 24. februar. Nå står de overfor en mer lumsk trussel som potensielt sett kan gjøre en by som Kyiv ubeboelig i flere tiår.

Innkalling til FNs sikkerhetsråd, masseevakuering av Kherson – hva er våpenet Russland advarer mot, og hvorfor er det så katastrofalt?

Russland har kalt inn FNs sikkerhetsråd om landets påstand om at Ukraina planlegger å bruke en såkalt skitten bombe for så å legge skylda på Russland. Det opplyser diplomatkilder til nyhetsbyrået DPA. De sier videre at Sikkerhetsrådet skal diskutere saken bak lukkede dører tirsdag.

Vestlige land, blant dem USA, Storbritannia og Frankrike har blankt avvist påstanden, som Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu kom med i forrige uke. Men i den russiske leiren er oppfatningen tilsynelatende noe helt annet. Ifølge Russlands utenriksminister Sergej Lavrov foreligger det «konkret informasjon om instituttene i Ukraina som har den nødvendige teknologien til å bygge en slik skitten bombe».

Samtidig som forsvarsministerens advarsel kom, igangsatte prorussiske ledere i den ukrainske byen Kherson en masseevakuering av byen. Folk blir bedt om å umiddelbart forlate området, og etter planen skal totalt 60.000 innbyggere fraktes ut. Årsaken skal være frykt for massenangrep mot byen, som ligger langs krigens herjede front.

Blant årsakene til bekymring er Russlands påstand om Ukrainas plan om å bruke en skitten bombe på området. Noe som har resultert i noe helt annet; frykten for hva Russland planlegger. Folket frykter at Russlands påstand er et tegn på at de selv planlegger en såkalt falsk flagg-operasjon, hvor Russland advarer mot at Ukraina planlegger et angrep, for så å utføre angrepet selv, og bruke det som grunnlag for videre og hardere krigføring.

Men hva er en skitten bombe, og hvorfor skaper den såpass mye frykt?

Denne hylsen, funnet av slovakisk politi i 2007, inneholder 481 gram anriket uraniumpulver. Nok til å kunne resultere i en solid skitten bombe. Les mer Lukk

En skitten bombe inneholder radioaktivt materiale, slik som uranium, som spres over et område når de konvensjonelle eksplosivene i bomben går av.

De inneholder ikke store mengder radioaktivt materiale, slik som man for eksempel ser i en atombombe, men har likevel stort skadepotensiale. De inneholder gjerne materiale funnet på sykehus, på atomkraftverk eller ved laboratorier. Dette gjør at de er langt enklere å utvikle i skjul, og kan fraktes om bord i konvensjonelle kjøretøy. Derfor vil man lettere kunne bli tatt på sengen av et slik angrep, siden etterretning ikke vil kunne fange opp at noe er i ferd med å skje, før det allerede har skjedd.

(Saken fortsetter under bildet).

En skitten bombe kan gjøre hele Manhattan ubeboelig i flere tiår. Les mer Lukk

Kan gjøre Manhattan til en spøkelsesby

Selv om en skitten bombe er langt fra like katastrofal som bruk av en atombombe, så er det likevel grunn til bekymring. Den radioaktive forurensningen kan forårsake alvorlig sykdom, som for eksempel kreftsykdom, og gjøre et område ubeboelig i lang tid. De langsiktige konsekvensene gjør våpenet til en såkalt «terrorbombe», hvor trusselen i seg selv skaper utbredt frykt i den utsatte befolkning, slik som det vi nå ser i Kherson.

The Federation of American Scientists har regnet seg fram til at dersom en skitten bombe som inneholder ni gram Cobalt-60 og fem kilo TNT skulle eksplodere over Manhattan, så ville hele øya være ubeboelig i flere tiår fram i tid, skriver BBC.

Nettopp derfor er skitne bomber å betegne som et masseødeleggelsesvåpen. Under den kalde krigen ble begrepet utelukkende brukt om atomvåpen, men det er siden blitt utvidet til å gjelde alle våpen som får enorme og langvarige konsekvenser for området det rammer.

(Saken fortsetter under bildet).

Et barn venter på å bli evakuert ut av Kherson i Ukraina. De blir enten sendt til russisk-kontrollerte områder av Ukraina, eller inn i Russland. Les mer Lukk

Et upålitelig våpen

Ulempen, eller fordelen om man skulle se det fra et sikkerhetsperspektiv, er at bomben er svært upålitelig. Før det radioaktive materiale finner veien inn i en bombe, må det gjøres om til pulver, slik at det lettere kan spres over et geografisk område. Dersom pulveret er for finkornet blir bomben svært værutsatt, hvor sterk vind kan medføre at spredningen blir såpass stor at konsekvensene blir minimale.

Denne usikkerheten gjør det mindre sannsynlig at verken Russland eller Ukraina vil ta i bruk nettopp denne typen våpen, i frykt for konsekvensene det kan få for deres egne styrker som sjeldent befinner seg langt unna motstanderen.

Angrep mot London og Chicago avverget

Til dags dato har det aldri blitt utført et vellykket angrep med en skitten bombe, men flere har prøvd. I 1996 plasserte en tsjetsjensk terrorgruppe en bombe bestående av dynamitt og Cesium-137 i en park i Moskva. Det radioaktive materiale hadde de hentet fra utstyr brukt til å behandle kreftsykdom, men den gikk aldri av. Bomben ble funnet og tatt hånd om.

To år senere ble det funnet en udetonert skitten bombe langs togskinnene i Tsjetsjenia, og i 2002 ble en amerikansk statsborger tilknyttet Al-Qaeda arrestert i Chicago, mistenkt for å planlegge et angrep med en skitten bombe. Han ble senere dømt til 21 års fengsel.

To år senere ble en britisk statsborger, også tilknyttet Al-Qaeda, arrestert og fengslet i 30 år for å planlegge samme type angrep i London.

I de to siste tilfellene klarte myndigheter å fange opp mistenkelig aktivitet blant allerede identifiserte terrortrusler, men dette er langt vanskeligere i en krigssituasjon, hvor situasjonen er langt mer uoversiktlig.