Lula: Håper Bolsonaro vil akseptere et tap i valget

NTB

Brasils ekspresident Luiz Inacio Lula da Silva sier han håper president Jair Bolsonaro vil akseptere et eventuelt tap i andre runde av presidentvalget.

– Jeg håper at om jeg vinner valget, så vil han i et øyeblikks tilregnelighet ringe meg for å akseptere valgresultatet, sa Lula til en pressekonferanse i São Paulo mandag.

– Jeg tapte tre valg. Hver gang jeg tapte, dro jeg hjem. Jeg fortsatte ikke med banning og å være sint, la han til.

Brasilianerne går til urnene for andre gang i høst førstkommende søndag. I valgkampen har Bolsonaro gjentatte ganger sådd tvil rundt Brasils elektroniske valgsystem og truet med å ikke godta et eventuelt tap for Lula.

De siste ukene har han imidlertid tonet det ned noe, muligens i forsøk på å lokke til seg velgere som sitter på gjerdet, og sagt at han vil akseptere valgresultatet om det ikke er for «unormalt».

Med bare dager igjen synes det å bli svært jevnt. Lula har 52 prosent oppslutning mot Bolsonaros 48, gikk det fram av en måling fra meningsmålingsinstituttet Datafolha forrige uke.

De to kandidatene skal ha en siste én-mot-én-debatt fredag. Valgkampen har vært splittende og tidvis ufin. Begge kandidater har flere millioner med svorne tilhengere, men for mange brasilianere handler det om å stemme for kandidaten de misliker minst.

Lula ble ansett som en klar favoritt før den første valgrunden 2. oktober, men Bolsonaro gjorde det langt bedre enn målingene tilsa, og fikk 43 prosent av stemmene mot Lulas 48 prosent.