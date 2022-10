Ukraina hevder russiske inspektører forsinker lasteskip

En båt med tjenestepersoner fra Russland, Ukraina, Tyrkia og FN på vei for å inspisere skip som er lastet med korn fra Ukraina, utenfor Istanbul. Ukraina anklager russiske inspektører for å forsinke inspeksjonene. Foto: Khalil Hamra / AP / NTB

NTB

Ukraina anklager Russland for å med overlegg forsinke ankomsten til 165 skip som er på vei fra Tyrkia for å lastes med ukrainsk korn.

Russlands inspektører har «betydelig forlenget inspeksjonen av fartøy … som følge av det har mer enn 165 fartøy blitt stående i kø i nærheten av Bosporosstredet, og dette tallet vokser hver dag», heter det i en uttalelse fra det ukrainske utenriksdepartementet.

– Vi har grunn til å tro at forsinkelsene av de russiske inspeksjonene av korninitiativets fartøyer er politisk motivert, skriver departementet videre.

Fartøyene gjennomgår den grundige inspeksjonsprosessen som er påkrevd i tråd med avtaleverket som åpnet for at Ukraina kunne gjenoppta eksporten av korn fra tre svartehavshavner som ble stanset av krigen. Russland fikk også garantier for sin egen eksport av gjødsel og korn.

Avtalene, som ble framforhandlet ved hjelp av Tyrkia og FN, bidro til å dempe faren for en global matvarekrise siden Russland og Ukraina er to av verdens største mateksportører, og Russland er verdens største eksportør av kunstgjødsel.

Siden de trådte i kraft 1. august, har mer enn 6,9 millioner tonn korn blir eksportert til Europa, Midtøsten og Afrika, ifølge ferske tall.

– Russlands handlinger undergraver den globale matsikkerheten, særlig i det globale sør, skriver departementet.

Videre heter det at forsinkelser med inspeksjonene allerede forhindrer eksport av 3 millioner tonn korn, noe som truer matsikkerheten for 10 millioner mennesker.