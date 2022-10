Mer enn 300 tiltalt etter demonstrasjoner i Teheran

Regimet i Iran har tatt ut tiltale mot 315 personer som har vært involvert i demonstrasjonene etter at Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt. Fire av dem risikerer dødsstraff. Foto: AP / NTB

NTB

Iranske myndigheter har tatt ut tiltale mot mer enn 300 mennesker etter demonstrasjonene i hovedstaden Teheran de siste ukene. Fire av dem risikerer dødsstraff.

Demonstrasjonene, som ble utløst av at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt 16. september, er nå inne i sin sjette uke. De har pågått i en rekke byer i landet.

Amini ble angivelig pågrepet for ha hatt på seg hijaben på feil måte.

Flere titalls personer, ifølge noen menneskerettighetsgrupper så mange som over 200, er drept, flesteparten av dem demonstranter, men også medlemmer av sikkerhetsstyrkene, i denne perioden. Hundrevis av demonstranter er pågrepet.

Aktor Ali Salehi i Teheran sier at det er tatt ut tiltale mot 315 personer som har deltatt på demonstrasjoner i Teheran. De anklages for å ha konspirert mot landets sikkerhet, propagandavirksomhet og for å forstyrre offentlig orden, står det å lese på rettsvesenets nettside Mizan Online.

Han legger til at det er tatt ut tiltale mot «fire opprørere for moharebeh», som betyr «krig mot gud», og kan innebære dødsstraff.

De fire anklages for å «bruke et våpen for å terrorisere samfunnet og folket, skade sikkerhetsstyrker, tenne på og ødelegge offentlige bygg med hensikt å skade landets sikkerhet og utfordre det hellige systemet i den islamske republikken Iran», ifølge Salehi.

Samtidig er sjefen for landets rettsvesen, Gholamhossein Mohseni Ejei, sitert av Mizan Online på at behandlingen av sakene mot folk som er tilknyttet «motrevolusjonære krefter både innenfor og utenfor» landet allerede er i gang.

– Disse folkene vil bli straffet i tråd med loven, understreker han.