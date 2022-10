Biden: Sunaks inntreden som statsminister er banebrytende

NTB

USAs president Joe Biden kaller valget av Rishi Sunak som Storbritannias neste statsminister «banebrytende» og sier han vil snakke med ham snart.

– Det er ganske utrolig, en banebrytende milepæl, og det betyr noe, sa Biden under en feiring av den hinduistiske høytiden divali.

Det hvite hus sa videre at Biden i tråd med vanlig praksis venter med å ringe og gratulere Sunak, som er av indisk herkomst, fram til etter han har møtt kong Charles for å formelt be om tillatelse til å danne regjering.

– President Biden ser fram til å snakke med Sunak i løpet av de neste dagene og til å fortsette vårt tette samarbeid med Storbritannia, sa pressetalsperson Karine Jean-Pierre i Det hvite hus.