Russlands forsvarssjef snakket med sin amerikanske motpart

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu (t.h.) og forsvarssjef Valerij Gerasimov (t.v.) har begge snakket med sine amerikanske motparter det siste døgnet og anklaget Ukraina for å planlegge bruk av en såkalt skitten bombe, noe Ukraina benekter.

NTB

Russlands forsvarssjef Valerij Gerasimov snakket mandag med sin amerikanske motpart Mark Milley og gjentok at Ukraina planlegger bruk av skitten bombe.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet holdt Gerasimov under telefonsamtalen fast på påstanden om at Ukraina planlegger å bruke en såkalt skitten bombe, for deretter å legge skylden på Russland.

Det samme hevdet Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu overfor forsvarsministrene i USA, Storbritannia, Frankrike og Tyrkia søndag.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba avviser dette og hevder at Russland beskylder andre for ting de planlegger å gjøre selv.

Under samtalen mellom Gerasimov og Milley fortsatte diskusjonen «knyttet til mulig bruk av en skitten bombe i Ukraina», heter det i uttalelsen fra det russiske forsvarsdepartementet.

Gerasimov snakket tidligere mandag også med britenes forsvarssjef Tony Radakin, og også under denne samtalen var dette tema, ifølge Kreml.

– Forsvarssjefen avviste Russlands påstand om at Ukraina planlegger handlinger for å eskalere konflikten, het det i en kunngjøring fra det britiske forsvarsdepartementet etter samtalen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kommenterte også den russiske anklagen mandag og advarte Russland mot å framsette falske påstander for å eskalere krigen i Ukraina, som å anklage landet for å ville bruke en såkalt skitten bombe.