Korean Air-flyet klarte ikke å stoppe i tide – havnet utenfor rullebanen

Utrolig nok ble ingen av de 173 om bord fysisk skadd da Airbus A330-maskinen ikke klarte å stanse i tide på øya Cebu på Filippinene.

Korean Airs flyvning KE631 fra Incheon i Sør-Korea hadde allerede måttet avbryte landingsforsøkene to ganger da pilotene gikk inn for et tredje landingsforsøk ved Filippinenes nest travleste flyplass, Mactan-Cebu søndag.

Flyet klarte ikke å stanse i tide før det gikk tom for rullebane. Til tross for store materielle skader på nesehjul, frontparti og understell, var det ingen personer som ble skadet etter hendelser. Les mer Lukk

Denne gangen nådde hjulene bakken, men rullebanens 3310 meter forsvant raskt bak dem. Da flyet nådde enden av rullebanen holdt flyet fortsatt om lag 80 knop, tilsvarende nesten 150 kilometer i timen, og det var først omtrent 360 meter lengre borte at flyet stoppet opp, etter å også ha krasjet inn i en antenne, ifølge rapporten fra filippinske luftfartsmyndigheter.

Det var 173 personer om bord i flyet, inkludert besetningen, og samtlige kunne evakueres fra flyet uten større skader. Selve flymaskinen, en Airbus A330, fikk store materielle skader og flyplassen er 24 timer senere fortsatt stengt for all flytrafikk.

Presidenten i flyselskapet, Woo Kee-hong, sier i en uttalelse at årsaken til hendelsen skal undersøkes av både filippinske og sørkoreanske luftfartsmyndigheter og at selskapet beklager overfor passasjerene.

– Vi prioriterer alltid sikkerheten i alle våre operasjoner og vi beklager helhjertet stresset og ubeleiligheten som er påført våre passasjerer, sier han i en uttalelse, ifølge News.au.

Det var regn og begrenset sikt på flyplassen da flyet landet klokken 23.07 lokal tid.