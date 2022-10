Russland hevder at Ukraina bygger «skitten bombe»

NTB

Russland hevder at Ukraina nesten har ferdigstilt en såkalt skitten bombe som kan spre radioaktivitet. Påstanden avvises i Vesten.

– Ifølge opplysninger vi har, har to organisasjoner i Ukraina spesifikke ordrer om å bygge en såkalt skitten bombe. Arbeidet er i siste fase, sa generalløytnant Igor Kirillov mandag.

Dagen før sa Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu i samtaler med motparter i Nato at Ukraina planla bruk av et slikt dødelig våpen på eget territorium for å legge skylda på Russland.

Det ble av enkelte tolket som et tegn på at Russland har planer om å gjennomføre en falskt flagg-aksjon, noe det også er spekulert på flere ganger tidligere i krigen.

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War mener imidlertid at det er helt usannsynlig at Russland planlegger noe slikt i nær framtid.

Frankrike, USA og Storbritannia har sendt ut en felles pressemelding etter at deres forsvarsministre hadde samtaler med Sjojgu.

– Vi vil gjøre det klart at vi alle avviste Russlands åpenbart falske anklager om at Ukraina forbereder bruk av en skitten bombe, skriver de.

De skriver videre at verden vil gjennomskue et forsøk fra Russland på å bruke et slikt angrep som grunn til å eskalere krigen.