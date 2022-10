Spøkelsesbyen Kherson: Folk flykter til Russland i frykt

Innbyggere som enn så lenge har valgt å bli i okkuperte Kherson sitter igjen i en «spøkelsesby». Samtidig flykter sivile langs en av de få fluktrutene som finnes, inn i Russland.

Kherson, som både er navnet på en by og et oblast i Ukraina, blir sakte men sikkert tømt for innbyggere. De prorussiske lederne har bedt folk om å umiddelbart forlate det okkuperte området. Meldingene kom i helgen, få dager etter at myndighetene varslet at de hadde iverksatt en evakuering av opptil 60.000 innbyggere.

Årsaken skal være frykt for masseangrep mot byen, som ligger langs krigens herjede front.

Folk har i all hast forlatt byen med busser og ferjer. Mange blir fraktet til okkuperte Zaporizjzja, mens andre fraktes inn i Russland. Den sivile russiske administrasjonen er også evakuert.

Fluktruten sender dem rett inn i Russland

Ifølge gjenværende innbyggere rømmer sivile i frykt, uten at de vet nøyaktig hva de flykter fra. Blant annet skal Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu ha beskyldt Ukraina for å planlegge å slippe en såkalt skitten bombe over området, for så å hevde at Russland står bak.

En skitten bombe er et radiologisk våpen hvor radioaktivt materiale kombineres med konvensjonelle eksplosiver.

Sjojgus advarsel oppfattes av mange som et tegn på at Russland planlegger en ny falsk flagg-operasjon, hvor Russland advarer mot at Ukraina planlegger et angrep, for så å utføre angrepet selv, og bruke det som grunnlag for videre og hardere krigføring.

Tankesmien Institute for the Study of War (ISW) anser det imidlertid som svært usannsynlig at Russland vil slippe en skitten bombe over Kherson med det første. Ifølge dem har dette vært en russisk taktikk siden krigens start, uten at det er blitt gjennomført noe slikt angrep.

Samtidig mener ISW at slike uttalelser ikke sier noe om hvorvidt Russland til slutt vil bruke masseødeleggelsesvåpen eller atomvåpen i Ukraina. ISW påpeker at de i en tidligere rapport har slått fast at det er umulig å si når Russland eventuelt vil gjøre det.

En ukrainsk kvinne får medisinsk tilsyn etter at huset hennes ble truffet i bomberegnet over Kherson i august.

– Ingen vil forlate

Usikkerheten har sendt innbyggerne i Kherson på flukt inn i Russland, hvor frykten for å bli er større enn usikkerheten rundt hva som møter dem i Russland.

– Dessverre har mange innbyggere lagt på flukt fra byen. Samtlige i frykt og bekymring av forskjellige grunner. Det eneste jeg vet med sikkerhet er at ingen forlater fordi de ønsker det, sier en anonymisert kvinnelig innbygger til CNN.

CNN har valgt å ikke gå ut med navnet på, eller bilde av kvinnen med hensyn til hennes sikkerhet. Hun har valgt å bli i Kherson, og hver gang mørket senker seg blir bygningene rundt henne mørkere og mørkere.

– På kveldstid kan du se høyhusene stå der nærmest forlatt. Hvor du ser lys skinne ut fra to til tre vinduer. På dagtid kan du tidvis møte på folk i gatene, men så snart det nærmer seg mørkests frembrudd trekker alle inn i hjemmet sitt, forteller kvinnen.

Lørdag gikk den ukrainske lokalpolitikeren Yurij Sobolevskji ut på meldingstjenesten Telegram og hevdet at de russiske okkupant-myndighetene hadde beordret alle heiser i byen skrudd av.

På spørsmål om den ukrainske kvinnen vurderer å forlate Kherson, skal kvinnen ha sagt at spørsmålet gjør henne sint, og at hun har tenkt til å fortsette å kjempe for byens frihet. Ifølge henne blir ingen tvunget til å forlate området, men for de som er igjen er det vanskelig å vite hvem du kan stole på.

En ukrainer holder et stearinlys ut av vinduet sitt i den ellers mørklagte byen. Bildet ble tatt før evakueringen ble igangsatt.

Holder pusten når biler kjører forbi huset om natten

De fleste ukrainere holder seg hjemme så mye som mulig, og situasjonen i nabolagene skal være svært anspent.

– Enkelte forlater aldri hjemmet sitt i frykt for å møte på russisk militær, og det er helt umulig å senke skuldrene. Jeg kjenner på frykt når jeg hører et kjøretøy passere utenfor huset på kveldstid eller natterstid, nettopp fordi ingen med gode intensjoner beveger seg ute på natten her, sier kvinnen.

Ifølge en mannlig innbygger skal det nylig ha vært et inntog av unge russiske menn til byen. De unge mennene skal angivelig ha kledd seg om i sivile klær og flyttet inn i forlatte lokaler. For innbyggerne er det åpenbart at dette ikke er godt trente russiske soldater, men ferske rekrutter.

– De er svært unge mennesker. Man kan se at de er studenter, ikke profesjonelle soldater, sier den anonymiserte innbyggeren til Sky News.

Kherson går en usikker tid i møte, hvor det ikke vites hva de gjenværende innbyggerne må være forberedt på. Det eneste man vet med sikkerhet at kommer, er en kald og vanskelig vinter preget av mat- og vannmangel, samt ødelagt og lite fungerende infrastruktur.

Video: Ukraina: Russiske brannbomber regner ned over frigjort område