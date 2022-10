Ukrainsk kvinnelige soldat om russisk fangenskap: – Ble torturert

Forrige mandag ble 108 ukrainske kvinner sluppet fri fra russisk fangenskap i en fangeutveksling med russerne. Nå kommer historiene om hva de opplevde.

Nå forteller en av kvinnene, som omtales som Hanna O. om de seks månedene hun overlevde russisk fangenskap.

– De behandlet oss som dyr. For å si det som det er; dyr blir behandlet bedre enn det her, sier hun til det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform, gjengitt av Business Insider.

Seks måneder i fangenskap

26 år gamle Hanna var en av de 108 kvinnene som ble frigjort fra russisk fangenskap mandag 18. oktober. Utvekslingen, som også inkluderte 110 fanger til Russland, var en av de største utvekslingene så langt i krigen. Utvekslingen ble bekreftet av lederen for det ukrainske presidentkontoret, Andrii Yermak.

«Nå skal kvinnene gjennomgå en medisinsk undersøkelse og rehabilitering. De vil kunne klemme sine slektninger og sine barn», skrev han om utvekslingen på Twitter i forrige uke.

Hanna var en del av marinen i Mariupol og var blant soldatene som måtte overgi seg i mai etter å ha holdt stand i stålverket Azovstal over flere uker.

– De slo jentene og torturerte dem med elektrisk strøm. Slo dem med hammere, det var noe av det enkleste. De hang dem opp. Jeg ønsker ikke å snakke om maten i det hele tatt, for det var sure greier. Selv hundene fikk ikke sånn mat, forteller Hanna.

Truet med å kutte av tatoveringer

Hun fortalte at russerne bet seg spesielt merke i de som hadde tatoveringer.

– De ønsket å kutte av deg hendene, kutte av tatoveringene. De skåldet oss med glovarmt vann bare fordi vi eksisterte, fordi vi var marinesoldater. Fordi vi snakket ukrainsk, forteller hun.

Kvinnen forteller at det var drømmen om en gang å få lov å dra hjem som gjorde at hun og flere av de andre kvinnene klarte å holde ut. Nå venter et barn, en søster og en mor på henne hjemme i Ukraina. Ektemannen vet hun ikke hvor er, ut over at han er i russisk fangenskap.

Det har kommet flere skildringer om utstrakt bruk av tortur etter hvert som flere områder blir frigjort fra de russiske styrkenes grep.

Krigsforbrytelse

Tortur er ansett som en krigsforbrytelse av Geneve-konvensjonen. FN har slått fast at Russland har begått krigsforbrytelser, inkludert ulovlige henrettelser og tortur.

– Russland har angrepet sivile mål og infrastruktur og brukt tortur og seksualisert vold for å skremme, skape panikk, undergrave motstanden og moralen i den ukrainske befolkningen og det ukrainske forsvaret, sa professor Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier til NTB i forrige uke.