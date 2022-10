Minst 60 skal være drept i flyangrep mot konsert i Myanmar

NTB

Minst 60 mennesker, inkludert kjente artister og musikere, er drept og 100 såret i et flyangrep mot en konsert i Myanmar, opplyser lokale kilder.

Konserten i delstaten Kachin var for å markere årsdagen for stiftelsen av Uavhengighetsbevegelsen i Kachin (KIO), en mektig separatistgruppe som har kjempet mot sentralmyndighetene i flere tiår og støtter kampen mot militærjuntaen.

Ifølge lokale nyhetsmeldinger og vitner ble konserten angrepet av tre jagerfly. Blant de 60 døde var de kjente vokalistene Aurali og Galau Yaw Lwi, heter det.

En oberst i opprørshæren i Kachin sa senere til nyhetsbyrået AFP at rundt 50 personer ble drept, blant dem både opprørere og sivile. I tillegg skal 70 ha blitt såret.

FN bekymret

Militærjuntaen i Myanmar har ikke kommentert meldingene. Men FNs Myanmar-kontor sier de er dypt bekymret over meldingene om flyangrep.

– Det som ser ut til å være overdreven og uforholdsmessig bruk av makt fra sikkerhetsstyrker mot ubevæpnede sivile, ser uakseptabelt. De som står bak, må stilles til ansvar, heter det i FN-uttalelsen.

Myanmar har vært preget av uro siden militærkuppet i februar i fjor. De militære har slått hardt ned på protester, demonstrasjoner og væpnet motstand. Ifølge støttegruppen for politiske fanger er 2.377 mennesker drept og over 15.900 arrestert siden kuppet.

Tallet inkluderer ikke alltid folk som er drept i militære operasjoner på landsbygda.

Verste i antall døde

Angrepet på konserten er trolig det verste når det gjelder dødsofre i ett enkelt angrep siden militærkuppet mot den folkevalgte regjeringen til Aung San Suu Kyi 1. februar i fjor.

Det er ikke mulig å få opplysningene om angrepet bekreftet fra uavhengige kilder, men bilder postet i sosiale medier av folk som støtter opprørerne, viser knuste tregjenstander.

Angrepet fant sted på den første dagen av en planlagt tre dager lang feiring av 62-årsdagen for stiftelsen av KIO. Konserten ble holdt på en base som organisasjonen bruker til trening, i nærheten av landsbyen Aung Bar i Hpakant-distriktet, 950 kilometer nord for Myanmars største by Yangon.

Fire bomber

En talsmann for Kachins kunstnerforbund sa på telefon til AP at flyene slapp fire bomber på feiringen i 20-tiden om kvelden søndag. Mellom 300 og 500 mennesker var til stede, og en vokalist og en keyboard-spiller var blant de drepte.

Andre drepte var offiserer og soldater i KIOs væpnede gren, musikere og andre sivile, blant dem eiere av jadegruver og kjøkkenpersonell som jobbet bak scenen.

The Kachin News Group, som støtter Kachin-folket, meldte samme antall drepte og skriver at regjeringsstyrkene hindret sårede i å få legebehandling ved sykehus i nærheten.

Mangel på respekt for sivile

En mann i nødetatene i Hpakant sa han så tre militære fly som slapp bomber over konsertområdet, men at han ble hindret i å nærme seg av KIO.

Amnesty Internationals visedirektør i regionen, Hana Young, sier de frykter at angrepet innebærer en opptrapping av ulovlige flyangrep som har drept og såret sivile i områder der væpnede opprørsgrupper har kontroll.

– De militære viser en hensynsløs mangel på respekt for sivile liv i sin eskalerende offensiv mot motstandere. Det er vanskelig å tro på at de ikke visste at det var et betydelig innslag av sivile på steder de angrep, sier Young.