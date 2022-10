Russisk TV-vert sparket etter sjokkerende uttalelser om ukrainske barn

Journalisten Anton Krasovskij er suspendert fra TV-kanalen RT etter å ha kommet med sjokkerende uttalelser om at ukrainske barn burde kastes i elven og brennes inne i hytter.

Anton Krasovskijs uttalelser fikk Ukrainas utenriksminister til å se rødt og kreve at TV-kanalen RT bannlyses internasjonalt.

Søndag kom nyheten om at Krasovskij var suspendert fra den myndighetskontrollerte russiske TV-kanalen RT. Mandag ble det bekreftet at han også har fått sparken. Da hadde det stormet rundt TV-verten siden torsdag.

At Krasovskyj, som frem til mandag var direktør for den russiskspråklige delen av RT, støtter den russiske krigen i Ukraina, er allerede godt kjent. Han er også på EUs sanksjonsliste.

Det var under et intervju med den russiske science fiction-forfatteren Sergej Lukjanenko om sistnevntes møter med anti-russiske barn i Ukraina på 1980-tallet.

– De burde ha blitt druknet i elven. Der hvor andungene svømmer. Bare drukne barna! Utbrøt Krasovskij etter at Lukajenko hadde fortalt om ukrainske barn som fortalte at de mente de var okkupert av «moskovitter», og hadde det ikke vært for moskovittene ville man i Ukraina levd som i Frankrike. På denne tiden var Ukraina en del av Sovjetunionen og ble styrt fra Moskva.

– Enhver som hevder at moskovittene okkuperte dem; kast dem i en elv med en sterk understrøm, sa Krasovskij og kikket rett i kamera.

Bør ikke eksistere

Han fulgte også opp med at ukrainerne burde presses inn i sine egne hytter og brennes opp. Han kom også med lite flatterende uttalelser om ukrainske bestemødre som hevder de blir voldtatt av russiske soldater.

– Sovjetunionen slet tungt og Ukraina var blant de som påvirket dem mest negativt, sa science fiction-forfatteren, før han ble avbrutt av verten.

– Og derfor bør de ikke eksistere i det hele tatt, flerret Krasovskij.

Han følger så opp med å spørre forfatteren: Burde Ukraina eksistere på kartet i det hele tatt?

– Ja, for jeg ønsker ikke å bo i samme land som mange av menneskene som fortsatt vil bo der.

– Da vil vi skyte dem, påpeker verten.

Kuleba raser

Klippet ble snappet opp av Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba søndag som la den ut på Twitter og anklaget RT for å «oppmuntre til aggressiv folkemord».

– Dette har ingenting med ytringsfrihet å gjøre. Bannlys RT! krevde Kuleba.

Samme dag reagerte TV-kanalen og segmentet fra intervjuet ble fjernet fra sosiale medier. På Telegram gikk sjefsredaktør Margarita Simonjan ut og tok avstand fra uttalelsene og bekreftet at kanalen hadde tatt en pause i samarbeidet med Krasovskij.

– Anton Krasovskijs uttalelser er barbariske og grusomme, sier hun mandag og bekrefter at han har mistet jobben.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba reagerer sterkt på uttalelsene.

Beklager

TV-verten selv har også gått ut og beklaget uttalelsene. Han sier han ble revet med på luften.

– Jeg beklager til alle som ble sjokkerte. Jeg beklager til Margarita, og til alle som anså uttalelsene som ville, utenkelige og uoverkommelige, sier han i en uttalelse på sosiale mediet VKontakte, ifølge The Moscow Times.

Det hører til sjeldenhetene at russiske statskontrollerte medier går ut mot uttalelser som fremstår anti-ukrainske. De russiske statsstyrte mediene har offentlig støttet myndighetenes narrativ om krigen siden den startet.