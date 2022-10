Tankesmie: Usannsynlig at Russland planlegger falskt flagg-aksjon

NTB

Det er usannsynlig at Russland planlegger en såkalt falskt flagg-aksjon med en skitten bombe i Ukraina, mener en amerikansk tankesmie.

I en sjelden telefonsamtale med vestlige kolleger påsto Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu at Ukraina vil bruke en skitten bombe på eget territorium for å legge skylda på Russland.

Det ble av enkelte tolket som et tegn på at Russland kan gjennomføre en falskt flagg-aksjon, noe det også er spekulert på flere ganger tidligere i krigen.

Men det er usannsynlig at dette vil skje i nær framtid, mener den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW).

– Sjojgus påstand er et nytt ledd i den langvarige russiske informasjonskampanjen. Kreml har gjentatte ganger hevdet at Vesten vil hjelpe Ukraina med å gjennomføre et falskt flagg-angrep med masseødeleggelsesvåpen, skriver ISW.

Ifølge dem har dette vært en russisk taktikk siden krigens start, uten at det er blitt gjennomført noe slikt angrep.

– Sier ikke noe om atomtrusselen

Samtidig mener ISW at slike uttalelser ikke sier noe om hvorvidt Russland til slutt vil bruke masseødeleggelsesvåpen eller atomvåpen i Ukraina. ISW påpeker at de i en tidligere rapport har slått fast at det er umulig å si når Russland eventuelt vil gjøre det.

– En slik beslutning vil være helt personlig, men Putins røde linje for bruk av atomvåpen er allerede blitt krysset flere ganger i denne krigen uten en atomeskalering fra Russland, skriver tankesmia.

De slår fast at Ukraina ikke er nær å krysse en ny rød linje, og at Sjojgus uttalelser derfor trolig ikke kan tolkes som at det går mot en eskalering.

– Sjojgus uttalelser og russiske statsmediers dekning av dette er derfor trolig ment å true Vesten til å kutte eller redusere våpenstøtten til Ukraina, skriver tankesmia.

Felles pressemelding

Kreml sier Sjojgu tok opp «tendensen mot videre, ukontrollert eskalering» i Ukraina. Den russiske forsvarsministeren kom også med påstander om at Ukraina planlegger en provokasjon med en «skitten bombe» i sitt eget land. Begrepet brukes gjerne om en bombe der det er blandet inn radioaktivt materiale.

Frankrike, USA og Storbritannia har sendt ut en felles pressemelding.

– Vi vil gjøre det klart at vi alle avviste Russias åpenbart falske anklager om at Ukraina forbereder bruk av en skitten bombe, skriver landene.

De skriver videre at verden vil gjennomskue et forsøk fra Russland på å bruke et slikt angrep som grunn til å eskalere krigen.