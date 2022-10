HRW: Tyrkia har tvangsreturnert hundrevis av syriske flyktninger

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har varslet at 1 million syriske flyktninger skal bosettes i Nord-Syria. Human Rights Watch har dokumentert at hundrevis er deportert mot sin vilje. Foto: Burhan Ozbilici / AP / NTB

Tyrkia har pågrepet og deportert hundrevis av menn og gutter til Syria i perioden mellom februar og juli i år, ifølge Human Rights Watch (HRW).

HRW har snakket med en rekke deporterte syrere, som har fortalt at de enten ble pågrepet hjemme, på arbeidsplasser eller på gata. De fleste oppgir å ha blitt slått og mishandlet før de ble tvunget til å signere dokumenter der de går med på frivillig retur.

Deretter ble de kjørt til den syriske grensen og tvunget til å passere av væpnede vakter, ifølge menneskerettsorganisasjonen.

– I strid med internasjonal lov har tyrkiske myndigheter pågrepet hundrevis av syriske flyktninger, selv enslige barn, og tvunget dem tilbake til Nord-Syria, sier HRW-forsker Nadia Hardman.

– Dumper flyktninger

Tyrkia har ikke sluttet seg til FNs flyktningkonvensjon, men har likevel gitt midlertidig beskyttelse til 3,6 millioner syrere som har flyktet fra krigen i hjemlandet.

– Men nå ser det ut som om Tyrkia forsøker å gjøre Nord-Syria til et sted der de kan dumpe flyktninger, sier Hardman.

Hun mener at det er på høy tid at EU anerkjenner at Tyrkia ikke er et trygt sted for asylsøkere.

Unionen inngikk i 2016 en avtale om retur av flyktninger og migranter fra Hellas til Tyrkia og har også gitt landet milliarder av euro i støtte for å håndtere konsekvensene av flyktningkrisen.

Avtalen har imidlertid ikke fungert etter hensikten, og Hellas og Tyrkia krangler fortsatt om hvem som har ansvaret for migranter og flyktninger som forsøker å ta seg til EU for å søke asyl.

Vil bosette 1 million

I mai sa president Recep Tayyip Erdogan at Tyrkia vil bosette 1 million syriske flyktninger i Nord-Syria, der landet ved hjelp av tyrkisk-støttede opprørere har okkupert områder som tidligere var kontrollert av syriskkurdiske styrker.

Den siste tiden har mer ytterliggående islamister overtatt kontrollen i flere av disse områdene, og observatører mener det må ha skjedd med stilltiende aksept fra tyrkiske myndigheter. Det spekuleres også på om det har sammenheng med at Tyrkia vurderer å normalisere forholdet til Syrias president Bashar al-Assad, som krever at Tyrkia trekker seg ut slik at de kan gjennomføre en offensiv mot opprørerne i området.

– Fortsatt utrygt

HRW understreker at Syria fortsatt er utrygt for syriske flyktninger, og at mange av dem som blir returnert, kommer fra områder som er kontrollert av regimet.

– Det syriske regimet er det samme som gjorde seks millioner mennesker til flyktninger, og som begikk grove menneskerettsbrudd mot sine egne borgere, selv før opprøret begynte, understreker HRW.

Organisasjonen påpeker samtidig at deportasjonene står i sterk kontrast til den sjenerøsiteten som Tyrkia har vist ved å ta imot flere flyktninger enn noe annet land i verden, og nesten fire ganger flere enn hele EU har tatt imot til sammen.