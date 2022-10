Bedre veksttall enn ventet i Kina

President Xi Jinping kan ses på storskjerm i Hangzhou øst i Kina på siste dag av Kommunistpartiets partikongress. Landets statistikkbyrå la mandag, seks dager senere enn ventet, fram tall for økonomien. De var bedre enn ventet, men likevel relativt svake. Foto: Chinatopix via AP / NTB

NTB

Kinas økonomi vokste med 3,9 prosent i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene er bedre enn ventet, men likevel blant de svakeste på lenge.

Veksttallene og en rekke andre økonomiske nøkkeltall skulle egentlig blitt presentert forrige uke, men dette ble utsatt uten forklaring. I mellomtiden har Kommunistpartiet hatt partikongress der president Xi Jinping ble gitt en tredje periode i embetet.

Det var ventet at tallene ville være blant de svakeste siden 2020, da flere koronanedstengninger og trøbbel i eiendomsmarkedet har skapt problemer for økonomien.

Men tallene viste seg å være langt bedre enn 2,5 prosent, som var veksttallet et ekspertpanel AFP har snakket med ventet. Samtidig viste de at arbeidsledigheten har økt markant siden forrige måned, noe myndighetene gir pandemien skylda for.

Mange økonomer tror Kina vil få problemer med å nå vekstmålet for året på rundt 5,5 prosent, og Det internasjonale pengefondet (IMF) har nedjustert sin prognose for BNP-vekst til 3,2 prosent for 2022 og 4,4 prosent neste år.

Ekspertene AFP har snakket med, sa i snitt at de ventet en vekst på 3 prosent i 2022, langt under 8,1 prosent i 2021.

I så fall blir det en tangering av året med dårligst vekst siden 2000 – om man ser bort fra 2020, da den globale økonomien fikk seg en kraftig smell på grunn av koronapandemien.