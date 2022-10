Sivile drept i sammenstøt mellom militæret og opprørere i Kongo

NTB

Minst fire sivile er drept og mange såret i nye sammenstøt mellom militæret og opprørsgruppa M23 i Kongo.

Den tutsidominerte opprørsgruppa var inaktiv i årevis før den gjenopptok kampene i slutten av 2021. Siden har den tatt kontroll over deler av Kivu-provinsen nord i Kongo.

Tjenestepersoner i militæret og innbyggere sa søndag at M23 har tatt kontroll over landsbyen Ntamugenga nord i Kivu. Den er strategisk viktig fordi den ligger nær motorveien nordover ut fra provinshovedstaden Goma.

Gruppas gjenoppblomstring har ført til uro i Sentral-Afrika. Kongo anklager nabolandet Rwanda for å støtte opprørsgruppa. FN skrev i en upublisert rapport fra tidligere i år , som ble lest av nyhetsbyråene AP og AFP, at det foreligger solide bevis for at stemmer.

Militæret sier at tre sivile ble drept og 35 såret i kampene rundt Ntamugenga i helga, mens ytterligere én ble drept og fem såret i sammenstøt lenger nord. Søndag het det fra militært hold at situasjonen er under kontroll «på alle fronter».

Leger Uten Grenser tvitret at 500 mennesker har søkt tilflukt i et nonnekloster i Ntamugenga, blant dem noen av de sårede, og ba om at det blir opprettet en humanitær korridor for evakuering.

Organisasjonens nødkoordinator for området sier til AFP at hun er «svært bekymret» for den humanitære situasjonen i Ntamugenga, og at bomber hadde rammet landsbyen hele dagen.

Det reelle dødstallet fra helgas sammenstøt er uklart. Minst 23.000 mennesker har flyktet fra området siden torsdag, ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA).