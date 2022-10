Etiopiske og eritreiske styrker skal ha tatt kontroll over by i Tigray

NTB

Etiopiske og eritreiske styrker har tatt kontroll over byen Adwa i den konfliktrammede regionen Tigray nord i Etiopia, ifølge en nødhjelpsarbeider.

Det skjer i forkant av at de stridende partene i konflikten i Tigray planlegger fredssamtaler neste uke.

Militære styrker fra Etiopia og Eritrea tok seg inn i Adwa lørdag, samtidig som Tigray-styrkene trakk seg tilbake. Det skjedde som følge av store tap, sier nødhjelpsarbeideren til AP.

Personen sier at et luftangrep rammet Adwa fredag og drepte flere sivile. Hvor mange som mistet livet, er ikke kjent.

Nødhjelpsarbeideren har valgt å være anonym av sikkerhetshensyn.

Tapet av Adwa er det seneste i rekken av flere store tap for gruppen som har kontrollen i Tigray. Tirsdag sa etiopiske myndigheter at de hadde tatt kontrollen over den store byen Shire. De lovet samtidig å ta kontroll over flyplassene i Tigray.

Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF) bekreftet fredag at de vil delta i fredssamtalene som er varslet å finne sted i Sør-Afrika på mandag.