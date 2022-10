Spent stemning i Kherson – meldinger om plyndring

NTB

Situasjonen i den russisk-okkuperte byen Kherson er spent dagen etter at alle sivile ble bedt om å forlate byen.

– Folk er emosjonelt utmattet, sier en kvinne i byen til CNN.

– En del vil helt enkelt ikke forlate sine boliger for å unnvike å komme i kontakt med militæret. Det er umulig å slappe av her. Hvis jeg hører en bil i nærheten av huset om kvelden, blir jeg nervøs, for en bil om kvelden er ikke et godt tegn, sier hun.

Den ikke navngitte kvinnen sier også at alle er redde for vinteren, og at det mangler både legemidler og morsmelkerstatning. Men hun vil ikke forlate byen.

– Hvis jeg skal være ærlig, så blir jeg sint av spørsmålet. Dette er mitt land, Kherson er mitt hjem. Vi deltok i demonstrasjoner mot okkupantene allerede i krigens første dager, vi kjempet så hardt vi kunne. Kampen pågår fortsatt, sier hun.

Tusenvis har dratt

Den ukrainske militærledelsen meldte lørdag at store deler av befolkningen har forlatt byen etter at russisk-innsatte myndigheter startet en evakuering for en knapp uke siden.

Det har vært lange køer for å komme med ferjene over elven. Det antas at folk blir brakt videre til russisk territorium, og ukrainske myndigheter kaller det tvangsdeporteringer.

Innbyggere i byen mener det først og fremst er de som har samarbeidet med den russiske okkupasjonsmakten, som forlater byen.

Det blir også meldt at russiske soldater har kledd seg i sivile klær og flyttet inn i forlatte lokaler mens de forbereder seg på gatekamper.

En innbygger sier at han har sett nymobiliserte russiske soldater, i rene klær og svært unge.

– Mange av dem har i likhet med meg briller. Man kan se at de er studenter, ikke profesjonelle soldater, sier han til Sky News.

– Byen blir ranet

Flere butikker oppgis å ha blitt plyndret.

– De siste dagene har vi sett dem ta brannbiler, ambulanser, utstyr fra kreftklinikker og fra fylkessykehuset, alt med høy verdi. De tar det raskt, laster det inn i biler og kjører det til Krim. Byen blir ranet, sier en innbygger.

Den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) melder søndag at Russland fortsetter tilbaketrekningen fra Kherson, men at de forsøker å vinne tid ved å utplassere uerfarne soldater som nylig ble mobilisert, på den andre siden av elva Dnipro.

Frykter angrep på demning

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Russland okkuperte Kherson siden like etter invasjonen i februar. En ukrainsk motoffensiv er i gang i fylket, og det er ventet at ukrainske styrker vil forsøke å innta Kherson by.

Kherson fylke er ett av fylkene som Russland hevder å ha annektert etter en angivelig folkeavstemning.

En gjenerobring av byen vil være en stor seier for Ukraina, og et betydelig nederlag for Russland.

Samtidig har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advart mot at Russland kan komme til å sprenge en demning slik at både Kherson og en rekke andre byer oversvømmes.