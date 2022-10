NTB

Rishi Sunak og Boris Johnson har lørdag hatt et møte i London for å diskutere lederspørsmålet i Det konservative partiet.

Møtet fant sted lørdag kveld, melder BBC og Sunday Times. Nærmere detaljer om hva som ble diskutert er ikke kjent.

De to regnes som de mest sannsynlige kandidatene til å ta over som partileder og statsminister etter at Liz Truss trakk seg torsdag.