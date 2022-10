Taiwan oppfordrer Kina til å kvitte seg med gamle tenkemåter

NTB

Taiwanske myndigheter beskylder Kina for å ikke kvitte seg med gammeldagse tenkemåter.

Kinas motstand mot at Taiwan blir et uavhengig land, er nå en del av vedtektene i Kinas kommunistparti. Vedtaket ble gjort under partikongressen til det kinesiske kommunistpartiet lørdag.

Svaret fra Taipei kom senere samme dag.

– Vi oppfordrer den nye kinesiske kommunistledelsen til å legge vekk sine gamle tenkemåter om invasjon og konfrontasjon og å heller løse meningsforskjeller med fredelige, rimelige og realistiske midler, heter det i en uttalelse fra den taiwanske etaten som tar seg av forholdet til fastlandet.