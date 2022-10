Hundretusener av ukrainere våknet opp uten strøm

Russlands angrep mot ukrainske kraftverk har ført til omfattende strømbrudd og pålegg om strømsparing. Her ser en mann ut av et vindu i en boligblokk som er blitt ødelagt i Borodjanka i Kyiv-regionen. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

NTB

Hundretusener av ukrainere i sentrale og vestlige deler av landet våknet lørdag opp til strømbrudd som følge av nye russiske angrep mot landets kraftanlegg.

Det kunne også høres runder med skyting idet ukrainsk luftforsvar forsøkte å skyte ned droner og raketter før de traff sine mål.

Russland har den siste tiden trappet opp angrepene på kraftstasjoner, vannverk og annen kritisk infrastruktur rundt omkring i landet.

Tidlig lørdag morgen gikk igjen flyalarmen i byer over hele landet, og få timer senere uttalte det ukrainske luftforsvaret at Russland har gjennomført et massivt rakettangrep mot kritisk infrastruktur. Det oppgir å ha skutt ned 18 av 33 krysserraketter som ble skutt fra luften og sjøen.

– Flere raketter rettet mot hovedstaden ble skutt ned lørdag morgen, sier Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko i en melding på Telegram.

I sør og vest

Lignende meldinger har kommet fra guvernørene i seks vestlige og sentrale fylker, samt fra Odesa fylke ved Svartehavet sør i landet.

Presidentens kontor skriver at fem droner utstyrt med eksplosiver ble skutt ned i Tsjerkasij fylke sørøst for Kyiv.

Den vestlige byen Khmelnytskyj, som før krigen hadde 275.000 innbyggere, mistet all strøm like etter at lokale medier hadde meldt om kraftige eksplosjoner.

Og i Lutsk, en by med 215.000 innbyggere helt vest i landet, meldte ordføreren at deler av strømnettet var slått ut av russiske raketter.

Byen Uman sentralt i landet ble også mørklagt etter at en rakett traff en kraftstasjon i nærheten, skriver regionale myndigheter på Telegram.

Strømsparing

I hovedstaden Kyiv og fire omkringliggende fylker, har det fra lørdag morgen blitt innført strømsparing som følge av mindre kraftforsyninger. Det statseide selskapet Ukrenenergo oppfordrer alle ukrainere til å spare strøm.

Tidligere i uka ba president Volodymyr Zelenskyj om at alle kutter strømbruken mellom klokka 7 og 11 og unngår å bruke blant annet elektriske varmeovner.

– Russere gjennomførte enda et rakettangrep mot kraftanleggene til hovednettverket i de vestlige fylkene. Størrelsen på angrepet er sammenlignbart med eller kan komme til å overstige konsekvensene av angrepet 10.–12. oktober, skriver Ukrenergo i sosiale medier lørdag.

En rekke ukrainske byer mistet strømmen som følge av angrepene for halvannen uke siden. Om lag 40 prosent av landets kraftanlegg har fått store skader.