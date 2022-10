Kinas partikongress er avsluttet

NTB

Den siste dagen av Kinas 20. partikongress ble avsluttet lørdag med en tale fra president Xi Jinping.

– Våg å kjempe, våg å vinne, sa Xi i sin avslutningstale til de rundt 2.000 delegatene lørdag.

I forkant av kongressen var det klart at Xi ønsket seg en tredje periode som president. Det var derfor ventet at delegatene kom til å godkjenne endringer i grunnloven som tillater at samme person kan sitte ved makten i tre femårsperioder.

Tidlig lørdag morgen norsk tid var ikke utfallet klart.

Det er samtidig knyttet spenning til den øvrige sammensetningen av partiledelsen.

200 medlemmer av sentralkomiteen skal utpekes, der 25 medlemmer i politbyrået utgjør kjernen. Men den virkelige maktkonsentrasjonen i Kina ligger hos politbyråets stående komité. Denne komiteen består av sju medlemmer, blant dem partileder Xi, og utgjør maktkjernen i Kinas kommunistpart. Den stående komiteen er i praksis det høyeste politiske organet i landet. Ifølge den Hongkong-baserte avisen South China Morning Post kan så mange som fire av de sju medlemmene i komiteen bli byttet ut.

Det er uklart når kunngjøringene kommer. Ifølge nyhetsbyrået AP er det ventet at den nye ledelsen blir presentert søndag.

Utenlandske medier fikk ikke være til stede da den siste møtedagen startet lørdag, en beslutning som trolig knyttes til at avstemningen skulle finne sted.