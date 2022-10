Vestlige land ber FN om dronegransking i Ukraina

Brannmannskaper på stedet etter et droneangrep mot bygninger i Ukrainas hovedstad Kyiv 17. oktober. Foto: Roman Hrytsyna / AP / NTB

NTB

Frankrike, Storbritannia, Tyskland og USA ber FNs generalsekretær António Guterres om uavhengig gransking av det som skal være bruk av iranske droner i Ukraina.

Frankrike, Storbritannia og Tyskland oppfordrer i et brev FN til å gjennomføre uavhengig gransking knyttet til iranske droner som Vesten mener Russland bruker i krigen i Ukraina.

I brevet til FNs generalsekretær António Guterres og Sikkerhetsrådet skriver de tre landene at dronesalg fra Iran til Russland er i strid med en resolusjon fra FNs sikkerhetsråd.

Også USA krever gransking. I et møte i FNs sikkerhetsråd fredag sa USAs utsending Jeffrey DeLaurentis at «FN må etterforske ethvert brudd på Sikkerhetsrådets resolusjoner og vi må ikke tillate at Russland eller andre hindrer eller truer FN fra å utføre sitt mandat».

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia avviser kravet. Han kaller anklagene «enda mer falske nyheter om angivelige forsendelser til Russland». Han legger til at Russland må revurdere sitt samarbeid med FN dersom en gransking blir gjennomført.

Iran avviste selv droneanklagene tidligere denne uken, men diplomatiske kilder opplyste til Reuters tirsdag at Iran har lovet å selge droner og raketter til Russland. En iransk diplomat avviste da at slike overføringer bryter med Sikkerhetsrådets resolusjon fra 2015.

– Hvor og hvordan våpnene blir brukt, er ikke selgerens problem. Vi tar ikke side i Ukraina-krigen, slik Vesten gjør. Vi ønsker en slutt på krisen gjennom diplomatiske midler, sa diplomaten.