Midlertidig stans for Bidens studentlån-sletting

President Joe Biden holdt fredag tale på et universitet i Dover i delstaten Delaware der han snakket om sitt program for sletting av studentlån. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

En ankedomstol har midlertidig stanset USAs president Joe Bidens løfte om sletting av studentlån for millioner av amerikanere.

Biden sa fredag at nesten 22 millioner mennesker har søkt om å få slettet føderale studentlån. Søkertallet ble kunngjort etter at Biden-administrasjonen åpnet for nettsøknader om sletting av studentlån mandag.

Men senere fredag utstedte en føderal ankedomstol midlertidig blokkering av Bidens lånesletteplan. Ankedomstolens beslutning knyttes til behandling av innvendinger fra seks republikanskledede delstater som ber om at Bidens program må skrinlegges.

Det er uklart hva ankedomstolens beslutning betyr for de 22 millioner som allerede har søkt.

Biden langet fredag ut mot republikanere som har kritisert hjelpeprogrammet. Han kalte dem hyklerske.

– Jeg ønsker ikke å høre fra Maga-republikanere, som har fått millioner av gjeld og koronastøttelån innfridd, sa Biden, som nevnte blant andre republikanerne Vern Buchanan og Marjorie Taylor Greene, som har fått innvilget sletting av lån, og senator Ted Cruz, som skal ha kalt noen mottakere av studentlån «lathanser».

– Hvem i helvete tror de at de er? spurte Biden retorisk.