Granskningskomité beordrer Trump til å vitne om kongresstormingen

Tidligere president Donald Trump under et folkemøte i Nevada tidligere denne måneden. Foto: José Luis Villegas / Pool / AP / NTB

NTB

Kongresskomiteen som gransker opptøyene på Capitol Hill 6. januar 2021, har stevnet Donald Trump for å tvinge ham til å avgi forklaring.

En stevning ble sendt ekspresidenten fredag. Komiteen ber Trump (76) forklare seg under ed innen 14. november.

I tillegg ber de ham overlevere en rekke dokumenter, blant annet knyttet til kommunikasjon med medlemmer av Kongressen og ekstreme grupper.

Kongressrepresentantene mener Trump var den sentrale drivkraften bak en større innsats for å omgjøre resultatet av presidentvalget i 2020.

– Overveldende bevis

– Vi har samlet overveldende bevis, blant annet fra flere titall av dine tidligere utnevnte og ansatte, skriver komiteen i et brev til den tidligere presidenten.

Tross stevningen er det høyst usikkert om Trump blir nødt til å møte opp og avgi forklaring. Granskerne ventes å avslutte sitt arbeid ved årsskiftet, og nyhetsbyrået AFP skriver at de trolig har for lite tid til å håndheve kravet om en forklaring fra ekspresidenten.

Republikanerne ventes å få flertall i Representantenes hus i kongressvalget neste måned. Etter årsskiftet vil det nye flertallet høyst sannsynlig avslutte granskingen umiddelbart.

Gjentok påstander

Granskningskomiteen består av sju demokrater og to republikanere, som i motsetning til mange av sine partifeller er villige til å kritisere Trump.

I forrige uke besluttet komiteen enstemmig å stevne ekspresidenten. Han kom dagen etter med en lengre uttalelse der han gjentok sine uriktige anklager om valgfusk i 2020 og uttrykte skuffelse over at komiteen ikke prioriterer å undersøke disse anklagene.

Han skrev ikke om han har planer om å møte opp og avgi forklaring for komiteen.

Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon ble fredag dømt til fire måneders fengsel for å ha unnlatt å rette seg etter et krav om å delta under en av granskningskomiteens høringer. Dommen kan imidlertid ankes.

Trumps advokat avventer

Trumps advokat David Warrington i advokatfirmaet Dhillon Law Group hadde fredag ikke bekreftet om Trump har mottatt stevningen. Men Warrington sa sent fredag at advokatteamet skal gå gjennom og analysere dokumentet og følge det opp med det nødvendige svaret.

Det er uklart hvordan Trump og advokatene kommer til å svare. Trump kan etterkomme ordren, eller han kan forhandle med komiteen og kunngjøre at han motsetter seg stevningen. Han kan også ignorere stevningen fullstendig. Trump kan også gå rettens vei for å stanse stevningen.

President Joe Biden ble spurt om stevningen i et intervju med MSNBC fredag. Biden ville ikke si sin mening om hva han mener Trump bør gjøre. Men på spørsmål om han mener Trump bør følge anmodningen, svarte Biden:

– For meg synes det å være fornuftig å gjøre det, sa han.