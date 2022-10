Dødstallet stiger etter sammenstøt i Nigeria

NTB

Minst 36 personer er funnet drept etter at væpnede menn angrep en landsby i delstaten Benue i Nigeria før helgen.

Det oppjusterte dødstallet ble bekreftet fredag, et døgn etter at myndighetene først opplyste at 18 personer var funnet drept.

Sammenstøtet skjedde i den avsidesliggende landsbyen Gbeji onsdag. Der ankom det som beskrives som en stor gruppe væpnede menn stedet og åpnet ild mot landsbyboerne.

To politifolk var blant de drepte. Mange ble såret, opplyser delstatsmyndighetene.

Detaljer rundt angrepet var fredag fortsatt uklare. Lokale myndigheter legger skylden på gjetere, mens lokale medier sier angrepet var gjengjeldelse for at gjetere i lokalsamfunnet var blitt rammet i et tidligere angrep.

Delstatsmyndighetene ber regjeringen i landet om tilgang på mer avansert våpenutstyr for å kunne gjøre sikkerhetsstyrkene i bedre stand til å beskytte lokalbefolkningen. Regjeringen har ikke gjort nok for å beskytte liv og eiendom, uttaler en senator som representerer denne delen av delstaten.

Uenigheter mellom nomader som flytter rundt med sine kvegbesetninger og lokale bønder om tilgang til jordarealer, beite og vann, er vanlig i de sentrale og nordvestlige regionene i Afrikas mest folkerike land.