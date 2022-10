Rishi Sunak har fått nok tory-stemmer til å bli nominert

NTB

Storbritannias tidligere finansminister Rishi Sunak har fått 100 stemmer. Dermed har han nok stemmer til å kunne bli nominert som De konservatives neste leder.

Tory-medlemmet Tobias Ellwood hevder å være den 100. personen som gir sin støtte til Sunak, melder BBC.

En torykilde opplyser samtidig til nyhetsbyrået PA at Sunak har fått 100 stemmer.

Andre tory-medlemmer som fredag kveld har sagt de gir sin støtte til Sunak, inkluderer tidligere helseminister Matt Hancock og Tom Tugendhat.

Sunaks team bekreftet sent fredag kveld at han vil være med i kampen om å bli Det konservative partiets neste leder, melder ITV.

Det er toryenes folkevalgte i Parlamentet som nominerer kandidater. Den som vinner, tar over både som partileder og statsminister i Storbritannia.

Tidligere fredag kveld hadde 73 representanter pekt på tidligere finansminister Rishi Sunak til å ta over etter Liz Truss. 67 tory-representanter vil ha Boris Johnson tilbake i Downing Street, viste en oversikt fra Sky News like før klokken 23 norsk tid. Johnson sier ifølge The Suns papirutgave lørdag at han er beredt til å bli med i kampen om ledervervet.

Det tredje navnet som trekkes fram er Penny Mordaunt. Hun erklærte fredag at hun var kandidat til å ta over etter Truss. Samme kveld hadde 19 toryer stiller seg bak henne i lederkampen.

For å bli nominert, må hver kandidat ha minst 100 stemmer innen mandag ettermiddag, før de kan gå videre i nominasjonskampen.