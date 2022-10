Norske strålevernmyndigheter deler Zelenskyjs frykt for atomkatastrofe

NTB

Også DSA frykter at det kan få store konsekvenser dersom Russland sprenger Kakhovka-demningen sør i Ukraina – og tar kjølevannet til Zaporizjzja-kraftverket.

– Situasjonen i hele området er kaotisk og prekær, det blir bare verre og verre. Vi synes det som skjer er svært bekymringsfullt, sier beredskapsdirektør Astrid Liland i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) til Faktisk Verifiserbar.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskyldte torsdag russiske styrker for å ha plassert sprengstoff på Kakhovka-demningen i nærheten av Kherson. Demningen holder tilbake elva Dnipro, så det vil få store konsekvenser lenger nedover i elva, men DSA og Zelenskyj frykter konsekvensene for det store Zaporizjzja-kjernekraftverket.

– Vannforsyningen til en stor del av det sørlige Ukraina kan bli ødelagt. Et slikt russisk terrorangrep kan føre til at atomkraftverket Zaporizjzja kan stå uten vann til kjøling – vann som vanligvis hentes fra reservoaret ved demningen, sier den ukrainske presidenten, og advarer om en «historisk katastrofe».

Beredskapsdirektør Liland bekrefter at Zaporizjzja-kraftverket er avhengig av kjølevann fra damanlegget, og sier at ukrainske myndigheter tidligere har vurdert hvordan oversvømmelse kan påvirke vannforsyningen.

– I disse analysene har man sett på hvordan naturbaserte hendelser kan føre til veldig lav vannstand. I en krigssituasjon vil det alltid være usikkerhet om hvordan backupløsninger kommer til å fungere. Hvis atomkraftverket står uten vann til kjøling, vil det føre til overoppheting, sier Liland.

Hun peker på at kjernekraftverket har mistet strømmen stadig vekk de siste par ukene, noe som øker risikoen for ulykker. Reaktorene er avhengige av strøm for kjøling, som hindrer overoppheting, ulykker og radioaktive utslipp.

Kraftverket som bruker dieselgeneratorer tilgjengelig som reserveløsning hvis det mister ekstern kraftforsyning, har nylig fått tilført nye forsyninger med diesel, opplyser hun.

– Vi tenker at de har diesel til strøm for ti dager fremover, sier Astrid Liland i DSA.